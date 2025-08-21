Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Phim kinh dị của mỹ nhân Yeri (Red Velvet) 'đổ bộ' rạp Việt

Thanh Chi
Thanh Chi
21/08/2025 17:51 GMT+7

Sau thành công của loạt phim 'Chị đại học đường', Yeri (Red Velvet) gây chú ý khi ra mắt màn ảnh rộng với phim kinh dị 'Bẫy hồi sinh'.

Phim kinh dị đầu tay của mỹ nhân Yeri (Red Velvet) đổ bộ rạp Việt - Ảnh 1.

Yeri (Red Velvet) gây chú ý trong phim điện ảnh đầu tay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bẫy hồi sinh (The Ghost Game) đánh dấu màn chào sân của nữ thần tượng tài năng Yeri (Red Velvet) ở lĩnh vực phim điện ảnh. Lần này, mỹ nhân 26 tuổi lựa chọn thể loại phim kinh dị học đường, dẫn dắt khán giả vào câu chuyện ma quái, rùng rợn từ trò đùa nổi tiếng trên mạng. Ngôi sao trẻ vào vai nữ sinh Ja Young, mở ra câu chuyện u tối khi cô cùng nhóm bạn tham gia một thử thách YouTube trong một tòa nhà bỏ hoang. Từ trò đùa "gọi hồn" để câu view, họ vô tình bước vào nghi thức tâm linh thật sự, đánh thức những bí mật rùng rợn gắn liền với quá khứ mất tích của chị gái Ja Young…

The Ghost Game ghi điểm nhờ cách tiếp cận mới mẻ khi kết hợp yếu tố kinh dị siêu nhiên với xu hướng mạng xã hội, đồng thời phơi bày sức ép tâm lý của người trẻ trong thế giới hiện đại. Với phim điện ảnh đầu tay, Yeri cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất và nỗ lực thoát khỏi mác "thần tượng đóng phim". Bản thân người đẹp chia sẻ Bẫy hồi sinh là tác phẩm đòi hỏi nhiều thể lực nhất mà cô từng thể hiện trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của mình và hy vọng khán giả sẽ thấy được một khía cạnh mới của mình.

Phim kinh dị đầu tay của mỹ nhân Yeri (Red Velvet) đổ bộ rạp Việt - Ảnh 2.

Bẫy hồi sinh kết hợp yếu tố kinh dị siêu nhiên với xu hướng mạng xã hội

ẢNH: NPH

Bên cạnh sự tham gia của Yeri (Red Velvet), The Ghost Game còn ghi điểm nhờ diễn xuất của những gương mặt trẻ đa màu sắc: Lee Chan Hyeong, Seo Dong Huyn, Oh So Huyn, Kim Eun Bi, Park Seo Yeon… Phim kinh dị của đạo diễn Son Dong Wan nhận được một số phản hồi tích cực từ khán giả khi ra mắt phòng vé Hàn Quốc hồi đầu tháng 8.

Trước đó, tác phẩm là một trong những cái tên được lựa chọn vào hạng mục Phim kỳ ảo Hàn Quốc thuộc khuôn khổ Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) và được khen ngợi bởi cách tiếp cận mới mẻ. Theo Chosun, một chuyên gia trong ngành nhận xét The Ghost Game "trung thành với công thức của phim kinh dị nhưng vẫn mang đến trải nghiệm sợ hãi sâu sắc giống như đang xem một buổi cầu hồn thật sự, nhờ vào diễn xuất của dàn diễn viên trẻ".

Sau thành công ở quê nhà xứ kim chi, Bẫy hồi sinh (The Ghost Game) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22.8.

Phim kinh dị đầu tay của mỹ nhân Yeri (Red Velvet) đổ bộ rạp Việt - Ảnh 3.

Sau thành công ở mảng âm nhạc, Yeri đang nghiêm túc chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất

ẢNH: INSTAGRAM NV

Yeri (tên thật: Kim Ye Rim) sinh năm 1999, cô ra mắt vào năm 2015 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet. Không dừng lại ở hoạt động âm nhạc, Yeri lấn sân sang diễn xuất, tham gia một số dự án nhỏ rồi vụt sáng với vai chính trong loạt phim Bitch x Rich - Chị đại học đường (2023 - 2025). Tháng 4.2025, SM Entertainment xác nhận Yeri chấm dứt hợp đồng với công ty khiến nhiều người hâm mộ hoang mang về tương lai của Red Velvet.

Tin liên quan

Yeri (Red Velvet) khoe loạt ảnh 'gây thương nhớ' tại Đà Nẵng

Yeri (Red Velvet) khoe loạt ảnh ‘gây thương nhớ’ tại Đà Nẵng

Hậu chia tay SM Entertainment, Yeri (Red Velvet) khiến người hâm mộ 'tan chảy' khi chia sẻ loạt ảnh du lịch tại Đà Nẵng cùng mẹ.

