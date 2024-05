Phim kinh dị nặng đô Nhật Bản ra rạp Việt sau hơn 35 năm 'mất tích'

Nữ diễn viên Keiko Takahashi trong Door Beta Distribution

Door (Đừng mở cửa) dài 92 phút, được đạo diễn bởi Banmei Takahashi, vị đạo diễn kỳ cựu của Nhật Bản. Ông đã khéo léo lồng ghép các hình ảnh mang tính ẩn dụ xuyên suốt bộ phim, thể hiện nhiều khía cạnh tình dục và bạo lực trong mối quan hệ nam nữ của xã hội bấy giờ.

Phim xoay quanh nhân vật Yasuko Honda (do nữ diễn viên Keiko Takahashi đóng, cô cũng chính là vợ đạo diễn Banmei Takahashi), một phụ nữ nội trợ kiểu Nhật thường xuyên ở nhà một mình khi người chồng dành phần lớn thời gian cho công việc. Cả hai có một cậu con trai đi học. Bực mình vì những cuộc gọi rác và nhân viên bán hàng gõ cửa tận nhà, cô đã đóng sầm cánh cửa vào ngón tay của một nam nhân viên bán hàng khi anh ta cố nhét một tờ rơi qua cánh cửa bị khoá. Anh rời đi nhưng ngày hôm sau, cơn ác mộng của cô bắt đầu. Chuỗi ngày bị rình rập kèm nhiều cuộc gọi đe dọa xảy đến khiến Yasuko ngày càng sợ hãi khi mở cửa căn hộ của mình.

Bộ phim kinh dị tiên phong này được sản xuất bởi Director's Company, một công ty điện ảnh đã sản sinh ra nhiều nhà làm phim tài năng

Không chỉ là cuộc chiến sinh tồn của một bà nội trợ, người xem có thể hình dung những khát vọng của các tầng lớp kinh tế mới trong bối cảnh nền kinh tế bong bóng Nhật Bản những năm 1980-1990. Với điện ảnh Nhật bấy giờ, đây được xem là bộ phim có những cảnh quay và tình tiết mới. Bộ phim cũng có vay mượn một số yếu tố từ các tác phẩm kinh dị của Mỹ như The Texas Chainsaw Massacre (ra mắt 1974) và The Shining (1980), đẩy mạnh cao trào tâm lý sợ hãi, bị rình mò, theo dõi và tiếp theo đó là các yếu tố bạo lực, máu me.

Mặc dù bộ phim được sản xuất cách đây hơn 30 năm nhưng góc máy khá tiệm cận với xã hội ngày nay. Với bối cảnh là một chung cư cũ, mang màu sắc hoài cổ, trên nền nhạc Hồng Kông của những năm thập niên 1980 đã mang đến cho Door một sự hấp dẫn kỳ lạ về nỗi sợ hãi. Kỹ thuật làm phim và cách kể chuyện của Takahashi rất hiện đại. Ông có thể tạo ra nỗi sợ hãi tối đa bằng những cảnh quay đơn giản, đầy ngột ngạt. Sau khi khôi phục dữ liệu, phim được làm lại bản 4K, mang đến trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF 2022) lần thứ 35 rồi dần phát hành tại các thị trường. Tại Việt Nam, phim do Beta Distribution phân phối, khởi chiếu từ ngày 7.6.