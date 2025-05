Phim kinh dị thống lĩnh rạp Việt mùa hè

Bên cạnh đó, các phim kinh dị ngoại nhập cũng đồng loạt khởi chiếu vào dịp hè: Until Dawn (16.5), Sinners (21.5), Điệp quỷ tân nương (6.6), The Conjuring: Last Rites (5.9).

Phương Thanh (vai Út Lan) trong phim Út Lan: Oán linh giữ của Ảnh: ĐPCC

Trần Phong trong phim Năm mười Ảnh: ĐPCC

Phim kinh dị Việt Năm mười do Tấn Hoàng Thông đạo diễn, kịch bản của Hoàng Thông và Tiến Quang, quy tụ dàn diễn viên như Huỳnh Tú Uyên, Trần Phong, Trần Vân Anh… Nội dung xoay quanh nhóm bạn quyết định chơi Năm mười - một trò chơi trốn tìm quen thuộc thời thơ ấu. Nhưng lần này không còn là trò đùa: từng thành viên dần biến mất. Một bí mật rùng rợn năm xưa trỗi dậy. Cả nhóm đối mặt với thế lực siêu nhiên hay là nạn nhân của chính tội lỗi trong quá khứ - đây là câu hỏi nhà làm phim đặt ra để khán giả tìm câu trả lời.

Sau thành công của Cám, đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân trở lại với dự án kinh dị Dưới đáy hồ. Phim lấy cảm hứng từ những truyền thuyết bí ẩn xung quanh hồ đá tử thần với điểm nhấn độc đáo: xoay quanh khái niệm song trùng. Phim có sự tham gia của Karen Nguyễn, Kay Trần, Thanh Duy trong vai bộ ba bạn thân lật mở những bí ẩn về các "bản sao" bước lên từ đáy hồ tử thần, lăm le chiếm lấy cuộc sống của bản chính. Phim là cuộc săn tìm bản gốc của các bản sao tà ác.

Cảnh trong phim Dưới đáy hồ Ảnh: ĐPCC

Khán giả lần lượt chứng kiến cuộc gặp gỡ của những cái tôi thật - giả được đan cài, để bắt đầu hành trình mạnh mẽ đối diện bản thân, không còn lẩn trốn những sự thật của chính mình.

Út Lan: Oán linh giữ của do Trần Trọng Dần đạo diễn, là dự án kinh dị tâm linh khác cũng đang được khán giả trông chờ, thu hút sự chú ý với câu chuyện về "thần giữ của" trong văn hóa tâm linh Việt. Phim quy tụ dàn diễn viên: Phương Thanh, Quốc Trường, Mạc Văn Khoa… lấy bối cảnh miền Tây Nam bộ cuối thập niên 1990, nơi những câu chuyện tâm linh hay truyền thuyết về các hủ tục rợn người vẫn được lưu truyền rộng rãi.

Những bộ phim kinh dị ra mắt trong mùa hè chứng tỏ sức hút của dòng phim này với khán giả vẫn khá mạnh mẽ và đây vẫn là dòng phim đang mang đến doanh thu tốt cho rạp Việt.