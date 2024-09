Phim kinh dị Việt thắng giải tại LHP Kanazawa 2024, Nhật Bản

Ban tổ chức trình chiếu 41 bộ phim được chọn từ 335 tác phẩm dự thi năm nay. Kết quả Quỷ cẩu – tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Lưu Thành Luân, do đạo diễn Võ Thanh Hòa giữ vị trí nhà sản xuất – đã đoạt giải Phim hay nhất LHP Kanazawa 2024, vượt qua nhiều phim như Son of Adam (Ấn Độ), Hooves (Sri Lanka), Euphoria (Đài Loan, Trung Quốc), The Masterpiece (Hàn Quốc)…

Poster phim Quỷ cẩu đoạt giải Phim hay nhất LHP Kanazawa 2024

ẢNH: ĐPCC

Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa vui mừng thông báo: "Tôi và ê kíp phim Quỷ cẩu đã qua Nhật tham gia buổi chiếu phim và trao giải. Khán giả Nhật cho biết họ rất thích vì phim phản ánh rõ nét đời sống văn hóa Việt. Nhiều khán giả đã đến xin chữ ký, chụp ảnh với đoàn phim. Khán giả Nhật mong phim được chiếu rạp để tiếp cận nhiều công chúng hơn".

Đại diện đoàn phim Quỷ cẩu nhận giải tại LHP Kanazawa 2024 ẢNH: ĐPCC

Trang web của LHP Kanazawa 2024 ghi: "Bộ phim Crimson Snout (Quỷ cẩu) - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lưu Thành Luân - đã đạt được thành công phòng vé đối với thể loại phim kinh dị Việt, thu về hơn 4 triệu USD (hơn 100 tỉ đồng) tại Việt Nam".

Diễn viên Vân Dung trong phim Quỷ cẩu ẢNH: ĐPCC

Quỷ cẩu là dự án đầu tiên của F35 Studio (thuộc 89sGroup) - hãng phim còn non trẻ của vợ chồng đạo diễn Võ Thanh Hòa và Mai Bảo Ngọc - với phần diễn xuất của NSND Kim Xuân, NSƯT Quốc Quân, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Quang Tuấn, Nam Thư…

Cảnh trong phim Quỷ cẩu ẢNH: ĐPCC

Kịch bản Quỷ cẩu được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chó đội nón mê với hiện tượng loài khuyển yêu vào những đêm trăng sáng sẽ đứng thẳng, đi bằng hai chân và xúi giục ma quỷ đến quấy phá gia chủ, gây nên những chuyện kỳ lạ.