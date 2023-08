Phim ‘Làng trong phố’ tập 17: Em gái Hùng muốn mồi chài Hiếu?

Phim Làng trong phố tập 16 tối qua tiếp tục những tình tiết cho thấy Hoài liên lạc mãi với chồng không được nên gọi cho một bảo vệ làm cùng Hiếu thì được biết Hiếu nhờ anh này trực giùm một tiếng để đi đón khách là cô Nhung nhưng lâu rồi chưa thấy về. Hoài sốt ruột báo tin cho Hùng để liên lạc với Nhung nhưng cả hai đều khóa máy. Cả khu trọ phân nhau ra đi tìm suốt đêm.

Đến gần sáng, Hiếu gọi cho Hoài báo tin anh và Nhung đang ở công an quận. Thì ra, sau khi Nhung trốn anh trai không chịu về khu trọ thì tụ tập nhậu với đám bạn. Nhưng đám này lại "bay lắc", đúng lúc Nhung gọi Hiếu đến đón thì công an ập đến tóm cả bọn. May là Nhung không chơi thuốc nên âm tính. Hùng và Hoài đến công an quận đón hai người. Hoài rất giận chồng còn Hùng thì khuyên em gái từ giờ phải tỉnh ra và quay về khu trọ ở tạm một thời gian.

Nhung cảnh cáo những cô gái nhiều chuyện trong khu trọ Chụp màn hình

Một cảnh phim trong tập này cũng rất thú vị là Hùng đưa Nhung đến chặn xe của Sơn trước cổng nhà hắn để ba mặt một lời. Hùng đứng ở một góc quan sát và bảo vệ em gái. Vì Nhung vẫn ảo tưởng nên Hùng muốn Nhung một lần nhìn rõ bộ mặt thật của Sơn để không còn hy vọng gì. Đúng là Sơn vẫn chối bay chối biến rằng tất cả trò đánh ghen, khóa thẻ ATM là của vợ anh ta và kéo Nhung lên xe đi chỗ khác nói chuyện. Vừa lúc ấy, vợ Sơn xuất hiện. Vậy là hắn ngay lập tức trở mặt, bảo Nhung níu kéo này kia… Vợ Sơn lao vào định đánh Nhung nhưng Hùng đã chạy tới giải vây rồi kéo em gái đi.

Nhung chèo kéo tặng quà cho Hiếu và ngỏ ý muốn làm bạn với anh Chụp màn hình

Phim Làng trong phố tập 16 còn có diễn biến khá vui khi Hiếu gọi điện hỏi thăm Mến. Hai anh em trò chuyện vui vẻ. Hiếu than vãn gặp toàn chuyện linh tinh còn Mến thì vẫn khuyên đủ điều.

Phim Làng trong phố tập 17 tối nay 22.8 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những tình tiết cho thấy Nhung quay về khu trọ sống tạm. Sáng mở mắt ra đã nghe những lời xì xào của vài người về mình, có cả Hoài ở đó. Vậy là Nhung chỉ mặt vào họ và cả Hoài cảnh báo là nên giữ chồng cho chặt vào. Một tình tiết khác là Hùng tiếp tục khuyên em gái quay lại trường để học cho xong. Lần này có vẻ Nhung đã để tâm hơn đến những lời nói của anh trai.

Hùng tiếp tục thuyết phục em gái quay trở lại trường Chụp màn hình

Trong một cảnh phim khác của tập tối nay cũng khá thú vị là Nhung mua áo đến chỗ Hiếu đang làm để tặng. Hiếu không muốn nhận nhưng Nhung chèo kéo và ngỏ ý muốn làm bạn với anh.

Phim Làng trong phố tập 17: Em gái Hùng muốn mồi chài Hiếu?