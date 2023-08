Phim ‘Làng trong phố’ tập 20: Hiếu biết ai đã lấy tiền của Thoan?

Phim Làng trong phố tập 19 tối qua tiếp tục những tình tiết cho thấy hết Nhung rồi đến Hiếu bị nghi ngờ lấy trộm số tiền 10 triệu đồng của Thoan. Sau khi mọi người lục tung đồ đạc của Nhung nhưng không thấy gì thì quyết định phòng của ai trong khu trọ cũng sẽ bị lục soát.

Về phần Hiếu, anh đang đưa ông Ẩn đi cúng lễ cầu an cho con gái ông. Rồi con gái ông Ẩn không thể qua khỏi và mất trong bệnh viện. Sự vắng mặt của Hiếu trong lúc khu trọ đang có chuyện rồi thêm việc Hiếu từng đi tù nên Dành tỏ ý nghi ngờ Hiếu "ngựa quen đường cũ". Nghe mọi người xì xào về chồng mình, Hoài đã phản ứng rồi vợ chồng chủ trọ cũng can ngăn cho rằng Hiếu là người tốt. Thoan cũng quyết định báo công an.

Phim Làng trong phố tập 19 còn có cảnh Hiếu gọi điện báo tin con gái ông Ẩn đã mất nên Hùng cũng chạy vào bệnh viện. Ông Ẩn là người cùng quê với Hùng. Gia cảnh đáng thương vì con gái ông bị tai nạn nằm viện 1 năm nay. Ông lên khu trọ ở ghép cùng phòng với Hùng để vào chăm sóc con gái. Giờ con gái đã mất, ông Ẩn tự dày vò, khổ tâm khiến Hiếu cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của ông.

Phim Làng trong phố tập 20 tối nay 25.8 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy đến giờ vẫn chưa biết thủ phạm lấy trộm tiền của Thoan nên mọi người bàn nhau góp một chút để cô có tiền lo cho bố.

Một cảnh trong tập này cũng cho thấy vợ chồng Hiếu đã đoán ra ai là người lấy trộm tiền. Nhưng Hiếu cho rằng mình chỉ suy đoán vì ông Ẩn đã đi làm lễ cúng hết 10 triệu đồng.

Phim Làng trong phố tập 20 hé lộ tình tiết mới là ông Ẩn đang ngồi với Hiếu ở quán của chị Lệ rồi đột nhiên lén đi đâu mất. Hiếu sợ ông làm điều dại dột nên báo tin cho mọi người trong khu trọ đi tìm.

