Phim 'Mai' của Trấn Thành vào top tìm kiếm nhiều nhất 2024

Phim Mai của Trấn Thành có tên trong hai danh sách tìm kiếm nổi bật của người Việt trong năm 2024 Ảnh: ĐPCC

Mới đây, Google công bố danh sách Google Year In Search 2024 ở 7 chủ đề tiêu biểu, gồm: "Xu hướng tìm kiếm chung nổi bật nhất", "Công cụ AI", "Phim", "Du lịch", "Concert", "Kỹ năng" và "Cách làm". Danh sách này phản ánh những mối quan tâm và xu hướng tìm kiếm của người Việt trong năm qua.

Trong danh sách xu hướng tìm kiếm chung nổi bật nhất mà người Việt tra Google trong năm 2024, ba từ khóa dẫn đầu đều liên quan đến thể thao, gồm Euro, Asian Cup, Olympics. Các từ khóa tiếp theo thuộc về nhiều lĩnh vực như thời tiết, giải trí, thể thao... Phim Mai của Trấn Thành xếp ở vị trí thứ mười trong trong danh sách này.

Những mối quan tâm nổi bật của người Việt trong năm qua Ảnh: GOOGLE

Bên cạnh đó, phim Mai còn đứng thứ hai ở chủ đề Phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất 2024. Dự án do Trấn Thành làm đạo diễn và cả diễn viên, ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Phim xoay quanh cuộc đời của một phụ nữ đẹp tên Mai (Phương Anh Đào đóng) và mối quan hệ với chàng trai đào hoa Dương (Tuấn Trần). Họ cùng trải qua những khoảnh khắc tự do, yêu say đắm nhưng cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió. Bộ phim "càn quét" phòng vé dịp tết 2024, đem về khoản doanh thu hơn 520 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam) và trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Ngoài dự án của Trấn Thành, phim điện ảnh Quỷ cẩu của đạo diễn Lê Thành Luân kết hợp với nhà sản xuất Lê Thanh Hòa cũng ghi tên ở vị trí thứ sáu trong danh sách. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết linh dị Chó đội nón mê của vùng làng quê Bắc bộ nhằm lên án nạn săn bắt, giết mổ chó. Thông qua những hiện tượng kỳ dị, tâm linh xảy ra trong gia đình chuyên kinh doanh thịt chó, bộ phim cho thấy được những tội ác kinh hoàng, góc nhìn về nhân sinh. Theo Box Office Vietnam, Quỷ cẩu thu về 108 tỉ đồng.

Top 10 phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam chỉ có tên của hai phim Việt là Mai và Quỷ cẩu Ảnh: GOOGLE

Dẫn đầu bảng Phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2024 là Cô đi mà lấy chồng tôi - bộ phim truyền hình Hàn Quốc có sự góp mặt của Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon... Tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh mạng nổi tiếng xứ kim chi, kể về hành trình trả thù của Kang Ji Won (Park Min Young) khi bị chồng Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) ngoại tình với bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Trong một lần xung đột, Kang Ji Won chết dưới tay Park Min Hwan. Sau đó, Kang Ji Won được sống lại và trở về quá khứ 10 năm trước, quyết tâm thay đổi số phận, lên kế hoạch khiến chồng và bạn thân phải trả giá. Hành trình báo thù của Kang Ji Won còn có sự giúp đỡ của Yoo Ji Hyuk (Na In Woo).

Trong lĩnh vực giải trí, tìm kiếm về Concert cả trong nước lẫn quốc tế tăng mạnh. Nổi lên như những hiện tượng giải trí mới, concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đứng đầu danh sách sự kiện âm nhạc được quan tâm nhất năm 2024. Sự yêu mến ngày càng lớn từ người hâm mộ cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam đang trở nên sôi động và đầy tiềm năng. Các vị trí tiếp theo trong danh sách thuộc về các concert Vũ, Taylor Swift, 2Ne1 Vietnam, Cam, Baekhyun concert Vietnam, Trẻ, Tempest và Concert of Childhood Memory.