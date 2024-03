Phim 'Mai' của Trấn Thành vượt mốc doanh thu 500 tỉ đồng

Tính đến chiều ngày 1.3.2024, trang web Box Office Vietnam thống kê, phim Mai đạt được 501,382 tỉ đồng, vượt qua doanh thu 2 bộ phim cũng do Trấn Thành đạo diễn là Bố già (427 tỉ đồng) và Nhà bà Nữ (475 tỉ đồng).

Phương Anh Đào (Mai) và Tuấn Trần (Dương) trong phim Mai ĐPCC

Ra rạp đúng mùng 1 tết (10.2.2024), Mai chỉ cần 20 ngày đạt đến doanh thu "khủng" kể trên. Trước đó, nhiều người thắc mắc độ chính xác doanh thu phim chiếu rạp của Box Office Vietnam. Trên các diễn đàn mạng, không ít bình luận nghi ngờ con số "khủng" hàng trăm tỉ đồng thu về chỉ trong một thời gian khá ngắn của Mai liệu có bị thổi phồng. Tuy nhiên đến nay Việt Nam vẫn chưa có đơn vị nào khác ngoài Box Ofice Vietnam đưa ra con số thống kê doanh thu phim chiếu rạp cụ thể với số vé bán ra tương đương.

Gần đây dư luận phát hiện không ít khán giả dưới 18 tuổi vẫn mua vé vào rạp xem phim Mai dù phim ghi rõ T18 (phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên). Bốn cụm rạp tại TP.HCM bị Thanh tra Sở VH-TT TP.HCM kiến nghị xử phạt do vi phạm quy định. Thanh tra Sở VH-TT cho biết đang tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính để trình Chủ tịch UBND TP.HCM trước khi ban hành.

Cảnh trong phim Mai ĐPCC

Phim Mai của Trấn Thành xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ là mẹ đơn thân tên Mai (do Phương Anh Đào thủ vai) làm nghề massage. Mai thường phải đối mặt với ánh nhìn soi mói, phán xét từ những người xung quanh. Một ngày nọ, Mai gặp Dương (Tuấn Trần) - chàng trai đào hoa lãng tử trẻ tuổi hơn cô. Mai những tưởng bản thân không còn thiết tha yêu đương và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, nhưng khao khát được sống một cuộc đời mới trong cô trỗi dậy khi Dương theo đuổi cô bất kể. Cả hai tạo cho mình những khoảnh khắc tự do, say đắm và tràn đầy tiếng cười. Cặp đôi muốn hạnh phúc đó dài lâu nhưng kết cuộc không như thế…