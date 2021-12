Phim Mặt nạ gương tập 23: Bà Diễm bị người tình bắt nhốt cùng Hoa?

Phim Mặt nạ gương tập 22 có nhiều tình tiết gay cấn khi ông Nghị sau khi được vợ đưa đến chỗ vay tiền cầm sổ căn biệt thự thì theo cuộc hẹn của kẻ bắt cóc Hoa, ông đã đem vali chứa 10 tỉ đồng đến chỗ hẹn. Ông cũng báo tin này cho Tùng biết để phối hợp. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy kẻ bắt cóc xuất hiện nên Tùng nghi vali tiền đã bị tráo và đúng là chỉ có tiền giả trong đó. Người tráo không ai khác chính là bà Diễm.

Bà Diễm sau đó bị công an triệu tập để lấy lời khai. Lý do mà bà Diễm tráo tiền theo bà là do kẻ bắt cóc nhắn tin bắt bà đem giao vali tiền trước nếu không cả nhà sẽ bị giết, bà sợ quá nên đã đem giao cho chúng. Ông Nghị dù nghi ngờ vợ có động cơ khác nhưng ông sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu Hoa được an toàn.

Trong một diễn biến khác thì Hoa sau khi dùng dây xích siết cổ kẻ đeo mặt nạ bất tỉnh cô đã thoát ra ngoài. Nhưng gọi điện cho Tùng thì máy anh không liên lạc được. Cô ra đến cổng thì bị kẻ đeo mặt nạ tóm lại và đánh Hoa bất tỉnh.

Phim Mặt nạ gương tập 22 còn có một tình tiết rất hấp dẫn là bà Diễm tìm đến gặp Khôi yêu cầu thả Hoa ra nhưng Khôi cho rằng lúc này chưa được. Anh ta bảo mọi thứ cứ để anh ta lo… Tự nhiên bà Diễm cảm giác câu nói này sao giống với Hiệp ngày xưa… Và cuối cùng Khôi cũng lộ mặt mình chính là bác sĩ Hiệp.





Phim Mặt nạ gương tập 23 tối nay 30.12 lúc 21 giờ trên VTV3 hé lộ cảnh bọn cho vay nặng lãi kéo đến nhà ông Nghị đòi ông phải trả số tiền mà bà Diễm đã vay. Nếu không ông cũng sẽ bị kiện đi tù. Ở một diễn biến khác thì Tùng đến yêu cầu kiểm tra căn hộ của Khôi.

Ở tập này còn hé lộ một tình tiết gay cấn là Hoa phát hiện bà Diễm bị nhốt chung trong căn phòng với mình.

Phim Mặt nạ gương tập 23: Bà Diễm bị người tình bắt nhốt?