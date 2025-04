Phim ‘Mẹ biển’ tập 12: Tin dữ từ chiếc tàu của ông Ba, ai còn sống?

Phim Mẹ biển tập 11 tối qua với những diễn biến cho thấy xóm chài tang thương khi cơn bão bất ngờ ập đến. Bởi nhà cửa tạm bợ ở xóm chài không thể cưỡng lại cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên. Giữa đêm, con trai của Hai Thơ lên cơn sốt co giật nên cô ôm con chạy đến trạm xá. May có Ba Sịa chở đi bằng xe máy. Khi mẹ con Hai Thơ an toàn ở trạm xá, Ba Sịa chạy về nhà Hai Thơ để xem mẹ cô ra sao thì thấy bà Hai đã bị cột nhà đổ đè chết. Ba Sịa hốt hoảng chạy về nhà ba mình là ông Hai Tánh, ôm ông khóc ngất.

Trong Mẹ biển tập 11: Tư Sáng đã không nghe lời cảnh báo của ông Hai Tánh trước đó ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác, ngôi nhà của Huệ cũng bị gió hất tốc mái tôn khiến cô ôm bé Lụa chạy trong đêm. Ba Lành lo cho ông Bảy Rối vì không biết ông đi lang thang nơi nào trong bão. Tại nhà bà Hậu, bà cũng đang hốt hoảng lo cho con trai và chồng đang ngoài khơi.

Phim Mẹ biển tập 12 lúc 21 giờ tối nay 1.4 trên VTV1 tiếp tục những nội dung cho thấy ông Hai Tánh chạy đi tìm Tư Sáng để mắng vì rõ ràng trước bão, ông đã nhiều lần nhắc nhở vị cán bộ địa phương này nên bắc loa thông báo cho bà con phòng tránh bão. Nhưng Tư Sáng không nghe, thờ ơ vì cho rằng vùng biển này hiền hòa cả trăm năm nay, chẳng bao giờ có bão. Tư Sáng đã quỳ xuống xin lỗi ông Hai Tánh và bà con…

Bà Ba nhận tin dữ từ chiếc tàu đánh cá của chồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở một cảnh khác của Mẹ biển tập 12 còn cảnh bà Ba nhận tin dữ từ chiếc tàu của chồng mình ra khơi cùng anh em xóm chài. Có lẽ không nhiều thuyền viên sống sót trở về.

Phim Mẹ biển tập 12: Ai còn sống, ai đã mất trên chiếc tàu định mệnh?