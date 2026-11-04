Phim mới của 'Ảnh đế' Hwang Jung Min và nữ chính 'Squid Game' nhận thất bại

Hope sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon, ngôi sao được biết đến rộng rãi sau thành công của Squid Game. Bộ phim còn có sự góp mặt của Michael Fassbender và Alicia Vikander trong vai những sinh vật ngoài hành tinh. Với quy mô đầu tư lớn, dàn sao quốc tế cùng việc được lựa chọn trình chiếu tại Cannes, Hope từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn đáng chú ý nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon tạo nên bộ ba diễn viên chính được kỳ vọng giúp Hope trở thành bom tấn mới của điện ảnh Hàn Quốc Ảnh: Chụp màn hình phim Hope

Tuy nhiên, thành tích thương mại của phim không đạt như mong đợi. Tác phẩm thu hút khoảng 4,58 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, trong khi doanh thu toàn cầu chỉ đạt hơn 40 triệu USD, vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mức doanh thu cần thiết để hoàn vốn cho khoản đầu tư 70 tỉ won (hơn 52 triệu USD). Bên cạnh vấn đề doanh thu, phản ứng của khán giả đối với nội dung phim cũng gây nhiều tranh luận.

Kịch bản lê thê khiến bom tấn Hope mất điểm

Một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất là nhịp phim chậm và phần dẫn dắt quá dài. Phần đầu dành nhiều thời lượng để xây dựng bối cảnh, trong khi phần lớn câu chuyện xoay quanh màn đối đầu giằng co giữa dân làng và những sinh vật ngoài hành tinh. Ở phần giữa, một nhóm nhân vật tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm manh mối, sau đó xâm nhập vào bên trong một vật thể bay bị rơi. Tuy nhiên, những đoạn hội thoại kéo dài mà không tạo ra bước tiến rõ rệt cho cốt truyện khiến mạch phim trở nên nặng nề.

Các sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện với số lượng nhiều và gần như không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí thông thường. Việc lặp lại nhiều cảnh chiến đấu với cách xử lý giống nhau khiến phần hành động dần mất đi cảm giác mới mẻ. Tạo hình của các sinh vật ngoài hành tinh cũng bị cho rằng thiếu nét riêng, có cảm giác pha trộn giữa phong cách của Avatar và Godzilla, trong khi phần kỹ xảo chưa tạo được cảm giác tương xứng với kinh phí khổng lồ của dự án.

Dù vậy, diễn xuất của "Ảnh đế" Hwang Jung Min vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng. Nam diễn viên 7X đảm nhận vai Beom Seok, cảnh sát trưởng của một thị trấn nhỏ. Nhân vật không được xây dựng như một người hùng hoàn toàn không biết sợ, mà vẫn thể hiện sự hoảng loạn trước những sinh vật bí ẩn. Một trong những phân đoạn đáng chú ý là cảnh Hwang Jung Min cùng nhân vật nữ cảnh sát do Jung Ho Yeon thủ vai lao xe với tốc độ cao, đồng thời nổ súng ngay trong xe. Đạn bay liên tục, nhịp hành động dồn dập cùng phần kỹ xảo được xử lý tương đối tốt đã tạo nên một trong những điểm ấn tượng nhất của phim. Jo In Sung vào vai thợ săn Seong Gi, xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm và có phần tiều tụy. Tuy nhiên, việc nhân vật nhiều lần bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công nhưng vẫn liên tục thoát chết khiến một số tình tiết bị đánh giá là thiếu thuyết phục.

Tham vọng lớn nhưng câu chuyện chưa đủ sức nặng

Động cơ khiến những sinh vật ngoài hành tinh tấn công thành phố cũng bị cho là khá quen thuộc. Theo diễn biến phim, một sinh vật non bị sát hại, khiến những sinh vật trưởng thành tìm đến Trái đất để trả thù. Mô típ này khiến nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện đã từng xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng trước đó.

Dù được đầu tư mạnh về hình ảnh, diễn viên và kỹ xảo, Hope vẫn gây tranh luận vì cách kể chuyện bị đánh giá là thiếu chặt chẽ và dài lê thê Ảnh: Chụp màn hình phim Hope

Đạo diễn Na Hong Jin từng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing. Ông được xem là một trong những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc nhờ phong cách làm phim u tối, mạnh mẽ và đặc biệt hiệu quả với thể loại tội phạm, kinh dị. Với Hope, Na Hong Jin chuyển hướng sang một dự án khoa học viễn tưởng có quy mô lớn hơn rất nhiều. Bộ phim cho thấy tham vọng rõ rệt về mặt hình ảnh, hành động và xây dựng thế giới.

Tuy nhiên, theo nhận định từ giới phê bình, phần hình ảnh hoành tráng vẫn chưa thể bù đắp cho những hạn chế trong cách kể chuyện. Nhịp phim thiếu chặt chẽ, nhiều tình tiết bị kéo dài và logic của câu chuyện gây tranh luận khiến Hope chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho một dự án có mức đầu tư lên tới 70 tỉ won.