Phim mới của Jennifer Lawrence dán nhãn 18+ khi ra rạp Việt

Hữu Tín
18/11/2025 21:00 GMT+7

Màn trình diễn của Jennifer Lawrence trong 'Em sẽ khử anh' (tên gốc Die My Love) chinh phục giới chuyên môn tại Liên hoan phim Cannes 2025 với tràng vỗ tay dài 9 phút. Phim vừa được cấp phép tại Việt Nam với nhãn T18 (phổ biến cho khán giả trên 18 tuổi).

Em sẽ khử anh là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn Lynne Ramsay với sự tham gia chính của Jennifer LawrenceRobert Pattinson, người từng gây tiếng vang với You Were Never Really Here (2017). Hầu hết các bộ phim của Lynne Ramsay đều mang thông điệp về người phụ nữ xoay quanh những mối quan hệ xung quanh như vợ chồng, mẹ con.

Jennifer Lawrence hé lộ sự thật về vai diễn người mẹ "điên"

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Argentina - Ariana Harwicz, Em sẽ khử anh được mô tả là "một cuộc khám phá siêu thực, dữ dội, xen lẫn yếu tố hài đen về hội chứng trầm cảm sau sinh".

Trong phim, Jennifer Lawrence vào vai Grace, một nhà văn từ bỏ cuộc sống ở New York để chuyển về vùng nông thôn hẻo lánh tại Montana cùng chồng là Jackson (Robert Pattinson). Bi kịch ập đến khi Grace sinh con và phát hiện mình mắc chứng trầm cảm sau sinh cùng rối loạn lưỡng cực.

Phim mới của Jennifer Lawrence dán nhãn 18+ khi ra rạp Việt - Ảnh 1.

Màn hóa thân xuất thần của Jennifer Lawrence trong vai Grace, một nhà văn rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý và những cảm xúc cuồng loạn sau khi sinh con

Ảnh: MUBI/KIMBERLEY FRENCH

Bị bỏ lại một mình chăm con trong căn nhà cũ kỹ giữa rừng, trong khi chồng đi làm cả ngày, Grace rơi vào khủng hoảng. Cảm xúc tồi tệ leo thang khi cô nghi ngờ chồng ngoại tình và bắt đầu tưởng tượng về một người đàn ông bí ẩn luôn đeo bám mình. Bộ phim khai thác sâu vào nội tâm cuồng loạn, bất ổn ẩn dưới vỏ bọc điềm tĩnh của Grace, dẫn đến những xung đột điên cuồng giữa hai vợ chồng.

Để chuẩn bị cho vai Grace, Jennifer Lawrence tiết lộ cô đã nhận kịch bản khi đang mang thai đứa con thứ hai ở tháng thứ 5. Trải nghiệm làm mẹ ngoài đời thực giúp cô thấu hiểu sâu sắc nhân vật.

Phim mới của Jennifer Lawrence dán nhãn 18+ khi ra rạp Việt - Ảnh 2.

Jennifer Lawrence (Grace) và Robert Pattinson (Jackson) vào vai cặp vợ chồng có cuộc sống tưởng chừng bình dị trước khi bi kịch ập đến

Ảnh: MUBI/KIMBERLEY FRENCH

"Làm mẹ là một trải nghiệm có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Thời kỳ sau khi sinh con thật sự là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi vừa sinh con đầu lòng, bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn... thậm chí bạn cảm nhận như mình là người ngoài hành tinh và không thuộc về nơi này", nữ diễn viên chia sẻ.

Giới phê bình quốc tế đồng loạt gọi tên Oscar

Sau buổi công chiếu đầu tiên, Die My Love nhận được tràng pháo tay suốt 9 phút với vô số lời nhận xét tích cực dành cho màn trình diễn hoàn hảo của nữ chính Jennifer Lawrence, củng cố dự đoán về một suất đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2026. Thành công tại Cannes là bảo chứng cho chất lượng của bộ phim.

Phim mới của Jennifer Lawrence dán nhãn 18+ khi ra rạp Việt - Ảnh 3.

Robert Pattinson trong vai Jackson, người chồng bất lực trước những khủng hoảng tâm lý của vợ mình

ẢNH: MUBI/KIMBERLEY FRENCH

Cây bút Damon Wise của tờ Deadline đánh giá đây là "một câu chuyện đẹp đẽ nhưng tàn bạo", trong đó Jennifer Lawrence là ngôi sao sáng nhất. "Nước Mỹ hiểu rõ tài năng xuất chúng của Jennifer Lawrence và màn biểu diễn này có thể giúp cô ấy nhận được đề cử Oscar thứ 5 nếu được đầu tư đúng cách", ông viết.

Trong khi đó, tờ Variety mô tả vai diễn của Lawrence là "biểu hiện thuần túy của cơn thịnh nộ và nỗi tuyệt vọng bị dồn nén đến tột cùng".

Tờ The Daily Beast cũng khẳng định về sức nặng của vai diễn: "Màn trình diễn đầy mê hoặc của Jennifer Lawrence trong Em sẽ khử anh thật sự xuất sắc, hãy sẵn sàng nếu thấy cô ấy lần nữa bước lên bục Oscar".

Em sẽ khử anh được dán nhãn 18+ và được nhận xét là có nhiều cảnh nóng. Phim vừa được Cục điện ảnh cấp phép với thời lượng 118 phút, sẽ ra rạp toàn quốc từ ngày 12.12.

Jennifer Lawrence: Đậm khí chất một nữ nhân ở Hollywood

Jennifer Lawrence: Đậm khí chất một nữ nhân ở Hollywood

Với hành trang một tượng vàng Oscar danh giá, một tinh thần độc lập tự tin tuyệt đối, Jennifer Lawrence mạnh mẽ cất lên những tiếng nói khẳng định nữ quyền làm Hollywood phải chú ý.

