Phim mới của Tom Cruise bị giới phê bình gọi là 'mớ hỗn độn'

Bộ phim hài đen của đạo diễn Alejandro González Iñárritu mang màu sắc châm biếm nhanh chóng gây chia rẽ các cây bút điện ảnh. Những đánh giá đầu tiên dành cho tác phẩm trải dài từ "khó hiểu", "khó chịu" cho tới "khá hấp dẫn". Tuy nhiên, phần lớn giới phê bình dường như đồng tình ở một điểm: Digger hoàn toàn không giống những gì khán giả có thể hình dung trước khi xem.

Digger đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Tom Cruise với dòng phim chính kịch sau nhiều năm gắn bó chủ yếu với các bom tấn hành động Ảnh: Chụp màn hình phim Digger

Tham vọng giành Oscar với 'Digger' của Tom Cruise gặp trở ngại

Matt Neglia, nhà sáng lập Next Best Picture, nhận xét đây là vai diễn năng động và thú vị nhất của Tom Cruise trong nhiều năm trở lại đây. "Bộ phim cho anh ấy rất nhiều không gian để thể hiện một cách mạnh mẽ trước khán giả, nhưng lại không đủ cơ hội để đào sâu nhân vật và mang tới một màn trình diễn giàu sức nặng, tinh tế hơn. Điều này phần nào đến từ cách kể chuyện đầy tham vọng của Alejandro González Iñárritu, khi bộ phim mất cân bằng và nghiêng quá nhiều về những màn trình diễn kỳ quặc nhưng thiếu chiều sâu", Matt Neglia viết.

Clayton Davis, chuyên gia phân tích của tờ Variety, cũng đánh giá cao tham vọng của ê kíp, dù cho rằng tác phẩm chưa thực sự kết nối được tất cả ý tưởng. "Tôi tôn trọng sự táo bạo và điều Alejandro González Iñárritu đang cố gắng thực hiện. Tom Cruise và John Goodman đều có những màn thể hiện xuất sắc, trong khi thiết kế sản xuất và phần hình ảnh rất ấn tượng. Tuy nhiên, cuối cùng không phải mọi chi tiết đều kết nối với nhau. Tôi ước bộ phim có thể đẩy sự phi lý và yếu tố châm biếm đi xa hơn, bởi đó là điều tác phẩm liên tục hướng tới. Không có gì bất ngờ khi bộ phim này sẽ tạo ra sự chia rẽ rất lớn", Clayton Davis nhận định.

Ở chiều ngược lại, Joey Magidson của Awards Radar thẳng thắn gọi Digger là một "mớ hỗn độn", cho rằng "không có quá nhiều yếu tố thực sự hiệu quả và trải nghiệm xem phim không hề thú vị". Nhà phê bình Edward Douglas cũng tỏ ra thất vọng. "Tôi không thể nói rằng Digger là một bộ phim thực sự hay, dù tôi có thể hiểu Iñárritu và Cruise đang muốn hướng tới điều gì. Tôi dự đoán điểm CinemaScore của phim sẽ rất tệ", ông viết. Nhà báo Mike Ryan có quan điểm tương tự khi mô tả bộ phim bằng một từ ngắn gọn: "khó chịu".

Tuy nhiên, không phải tất cả phản hồi đều tiêu cực. Jim Hemphill của IndieWire dành nhiều lời khen cho tác phẩm và đặc biệt đánh giá cao màn trình diễn của Tom Cruise. Theo ông, Digger không chỉ mang tới vai diễn xuất sắc nhất của Tom Cruise kể từ Magnolia (1999), mà còn là một trong những bộ phim có hình ảnh sáng tạo, ý tưởng táo bạo và khó đoán nhất từng được thực hiện. Jim Hemphill cho rằng tác phẩm đưa ra nhiều lựa chọn thẩm mỹ mạo hiểm đến mức bộ phim nổi tiếng Bardo của chính Alejandro González Iñárritu khi đặt cạnh cũng trở nên tương đối an toàn.

Anne Thompson, cây bút khác của IndieWire, cũng đánh giá tích cực Digger. Bà mô tả đây là "một bộ phim nghệ thuật dũng cảm và tuyệt đẹp", dù cho rằng tác phẩm khó chinh phục số đông khán giả đại chúng. Theo Anne Thompson, Digger có thể phù hợp hơn với thị hiếu của các thành viên Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, đặc biệt ở những hạng mục liên quan đến diễn xuất và kỹ thuật làm phim.

Digger đặc biệt được chú ý bởi đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Tom Cruise với dòng phim chính kịch hướng tới khán giả trưởng thành, sau hơn một thập kỷ gắn bó chủ yếu với hình tượng người hùng hành động. Chính vì vậy, ngay từ khi Digger được công bố cách đây vài năm, việc Tom Cruise quay lại với một vai diễn nặng về chính kịch đã thu hút sự chú ý của giới quan sát mùa giải Oscar. Tuy nhiên, những phản ứng trái chiều sau các suất chiếu sớm có thể khiến kỳ vọng về chiến dịch tranh giải của nam diễn viên thay đổi đáng kể.