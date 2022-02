Phim mới về cuộc đời ‘ông hoàng nhạc pop’ Michael Jackson

Bộ phim đang được thực hiện với sự hợp tác của những người quản lý tài sản Michael Jackson, điều này có thể ảnh hưởng đến cách bộ phim giải quyết chuyện cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em chống lại “ông hoàng nhạc pop” trong suốt sự nghiệp và sau cái chết vào năm 2009.

Phim có tên là Michael, do Graham King (từng làm phim tương tự về Freddie Mercury) và những người đồng điều hành khu đất của Michael Jackson là John Branca, John McClain sản xuất. Kịch bản được John Logan từng ba lần được đề cử giải Oscar chấp bút. King và Logan trước đây đã hợp tác trong phim The Aviator của đạo diễn Martin Scorsese. Lionsgate sẽ phân phối phim Michael trên toàn thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Michael Jackson đã truyền cảm hứng thực hiện vở nhạc kịch Broadway là MJ, lấy mốc thời gian khi Michael chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Dangerous World Tour vào năm 1992. Đây là khoảng thời gian trước khi Michael lần đầu tiên bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em. Nam danh ca phủ nhận những cáo buộc đó và giải quyết vụ kiện dân sự với người tố cáo. Sau đó anh bị xét xử tội lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 2003 nhưng không bị kết tội. Nam ca sĩ qua đời vào năm 2009 ở tuổi 50. Một bộ phim tài liệu của HBO sản xuất năm 2019 Leaving Neverland (tạm dịch Rời khỏi Neverland) bao gồm một loạt cáo buộc mới từ biên đạo múa Wade Robson và cựu diễn viên nhí James Safechuck. Cả hai đều đã kể lại mối quan hệ với nam ca sĩ từ khi còn nhỏ.

Theo thông cáo báo chí công bố, Michael sẽ mang đến cho khán giả một chân dung sâu sắc về người đàn ông phức tạp, trở thành “ông hoàng nhạc pop”. Phim cũng làm sống lại những màn biểu diễn mang tính biểu tượng nhất của Michael, mang đến một góc nhìn sâu sắc về quá trình hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống cá nhân của nam nghệ sĩ.





Graham King nói thêm, “Tôi gặp gia đình Michael Jackson lần đầu tiên vào năm 1981 và tôi rất vinh dự khi mang di sản âm nhạc của họ lên màn ảnh rộng. Ngồi ở sân vận động Dodger xem Victory Tour của nhóm The Jackson 5, tôi không bao giờ có thể ngờ rằng gần 38 năm sau, tôi lại có được vinh dự trở thành một phần của bộ phim này”.

Bà Katherine Jackson, mẹ của nam ca sĩ nhớ lại: “Khi Michael còn nhỏ, với tư cách là thành viên của The Jackson 5, nó đã yêu thích sự kỳ diệu của điện ảnh. Gia đình chúng tôi rất vinh dự khi câu chuyện cuộc đời mình trở nên sống động trên màn ảnh rộng”.

Danh sách các ca khúc hit của Michael Jackson gồm Billie Jean, Beat It, Thriller, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror… Michael là một trong những ca sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc với lượng đĩa bán ra ước tính hơn 400 triệu bản.