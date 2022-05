Phim nào sẽ nhận Cành cọ vàng LHP Cannes 2022?

Sau khi Titane của nữ đạo diễn Julia Ducournau năm ngoái giành được Cành cọ vàng – Phim hay nhất, tại thời điểm này dường như không nhiều khả năng một tác phẩm do phụ nữ đạo diễn sẽ tiếp tục thành công trong năm nay.

Forever Young của đạo diễn Pháp-Ý Valeria Bruni Tedeschi dường như là bộ phim duy nhất do phụ nữ đạo diễn tham gia tranh tài LHP Cannes năm nay được đánh giá nhiều hi vọng nhất. Stars at Noon của Claire Denis, Being Up của Kelly Reichardt, Mother and Son của Leonor Serraille và Eight Mountains của Charlotte Vandermeersch, Felix van Groeningen là những bộ phim khác do phụ nữ làm đạo diễn trong số 21 bộ phim đang tranh tài.

Chỉ có 8 nhà làm phim đã hai lần giành được giải thưởng hàng đầu LHP Cannes: Alf Sjöberg (1946, 1951), Francis Ford Coppola (1974, 1979), Bille August (1988, 1992), Emir Kusturica (1985, 1995), Shohei Imamura ( 1983, 1997), Jean-Pierre & Luc Dardenne (1999, 2005), Michael Haneke (2009, 2012) và Ken Loach (2006, 2016).

Liệu anh em nhà Dardenne có thể trở thành đạo diễn đầu tiên 3 lần giành chiến thắng Cành cọ vàng với bộ phim Tori and Lokita không? Mặc dù ban giám khảo trong những kỳ LHP Cannes đều khác nhau nhưng vấn đề chính trị luôn chịu tác động. Việc ban giám khảo trao giải cho anh em nhà Dardene (Bỉ) lần thứ ba là điều chưa từng có, thay vì trao giải cho những tài năng mới, xứng đáng.

Một trong những tác phẩm gây chú ý nhất năm nay là Holy Spider của Ali Abbasi. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Saeed Hanaei (do Mehdi Bajestani thủ vai), một kẻ giết người hàng loạt nhắm vào những phụ nữ hành nghề mại dâm ở Iran. Nếu phim không giành Cành cọ vàng thì Bejestani nhiều khả năng sẽ nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc hoặc thậm chí là bạn diễn Zar Amir Ebrahimi có thể đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Decision to Leave của Park Chan Wook nằm trong số những bộ phim được đánh giá hay nhất.





Cuộc đua diễn xuất sẽ rất thú vị. Với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, chỉ có hai người từng đoạt giải Cannes nhận được đề cử Oscar trong 20 năm qua là Penélope Cruz (phim Volver - 2006) và Rooney Mara (phim Carol - 2015). Dolly De Leon (Triangle of Sadness) được dự đoán sẽ nhận giải.

Trong 12 năm qua, chỉ bốn nam diễn viên từng chiến thắng LHP Cannes tiếp tục nhận đề cử của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (ban tổ chức Oscar) là Javier Bardem, Jean Dujardin, Bruce Dern, Antonio Banderas. Nhiều dự đoán Viggo Mortensen trong phim Crimes of the Future có thể giành được giải thưởng.

Một số tựa phim gây tiếng vang chiếu ra mắt tại LHP Cannes năm nay như Elvis với Austin Butler đóng chính, Three Thousand Years of Longing có Idris Elba, Tilda Swinton và Top Gun: Maverick của ngôi sao Tom Cruise. Không bộ phim nào trong số đó tham gia tranh giải. Tuy nhiên Tom Cruise đã bất ngờ nhận được giải Cành cọ vàng danh dự khi Top Gun: Maverick được trình chiếu.

Các thành viên ban giám khảo chính thức của LHP Cannes 2022 là: Vincent Lindon (diễn viên Pháp kiêm Chủ tịch hội đồng giám khảo), Asghar Farhadi (đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất Iran), Rebecca Hall (nữ diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch người Mỹ gốc Anh), Ladj Ly (đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất Pháp), Jeff Nichols (đạo diễn và biên kịch Mỹ), Deepika Padukone (nữ diễn viên Ấn Độ), Noomi Rapace (nữ diễn viên Thụy Điển), Joachim Trier (đạo diễn kiêm biên kịch Na Uy) và Jasmine Trinca (nữ diễn viên kiêm đạo diễn Ý).