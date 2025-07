Phim ngắn giải nhất LHP Sinh viên quốc tế: Thông điệp bảo vệ môi trường sống

Tác phẩm có tên gọi Used to Be Green của nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang đã được trao giải nhất hạng mục Tự sự bằng trí tuệ nhân tạo (AI Narrative) tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Sinh viên quốc tế ISMA 2025, diễn ra tối qua (29.7) tại Trường ĐH Văn Lang.

ISMA (International Student Media Art Festival) là liên hoan phim (LHP) sinh viên quốc tế được tổ chức định kỳ từ năm 2017, hướng đến sinh viên các ngành nghệ thuật – truyền thông hiện đại. Đây là lần đầu tiên LHP này được tổ chức tại Việt Nam, do Trường ĐH Văn Lang đăng cai, phối hợp cùng Hiệp hội ISMA và các trường đối tác quốc tế.

4 giải nhất của 4 hạng mục thuộc về sinh viên đến từ Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam ẢNH: T.M

Liên hoan năm nay có chủ đề “Dòng sông - Môi trường và Con người", đã thu hút 121 tác phẩm đến từ 37 trường ĐH của 8 quốc gia gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, Iran và Việt Nam. Các tác phẩm tranh tài ở 4 hạng mục: Phim ngắn, Hoạt hình, Nghệ thuật tương tác và Tự sự bằng trí tuệ nhân tạo (AI Narrative).

Hội đồng giám khảo gồm 13 chuyên gia trong nước và quốc tế, chấm điểm theo 6 tiêu chí: nội dung kịch bản, chỉ đạo nghệ thuật, kỹ thuật hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, xử lý âm thanh - âm nhạc và yếu tố đổi mới trong cách thể hiện.

Ban tổ chức đã chọn ra 36 tác phẩm xuất sắc nhất, với cơ cấu 4 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 8 giải tặng thưởng. Việt Nam có 10 tác phẩm đoạt giải đến từ Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Trong đó, tác phẩm Used to Be Green (Trường ĐH Văn Lang – AI Narration) sử dụng dữ liệu môi trường và trí tuệ nhân tạo để kể lại hành trình chuyển mình của đô thị.

Bộ phim gửi đến thông điệp "Những dòng sông là khởi nguồn duy nhất của cuộc sống và sự phồn thịnh, bây giờ trở thành nạn nhân của sự tham lam của con người. Nếu chúng ta không thay đổi hôm nay thì ngày mai sẽ không còn gì hơn là một vùng đất chết", nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường, đã giành giải nhất hạng mục Tự sự bằng trí tuệ nhân tạo (AI Narrative).

Sự sống dưới lòng sông bị phá hủy vì ô nhiễm (tác phẩm Used to Be Green) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một thước phim ám ảnh của tác phẩm Used to Be Green ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, tác phẩm Syn-Flow (ĐH Công nghệ Vũ Hán, Trung Quốc) khai thác ngôn ngữ tương tác để thể hiện sự chuyển động cảm xúc trong không gian số, giành giải nhất hạng mục Nghệ thuật tương tác.

Tác phẩm A Conversation with a Chair (ĐH Bắc Kinh, Trung Quốc) chinh phục hội đồng bằng cách kể chuyện tối giản mà giàu hàm ý triết lý, giành giải nhất hạng mục Phim ngắn. Với những thước phim đầy chất thơ kể lại hồi ức về dòng sông quê với cảm xúc tinh tế và kỹ thuật hoạt hình điêu luyện, tác phẩm When the River Calls (Cleveland State University, Mỹ) đã giành giải nhất hạng mục Hoạt hình.

Sinh viên các nước đã có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện tư duy sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng thông qua những thước phim về môi trường ẢNH: T.M

Bên cạnh cuộc thi chính, ISMA 2025 còn tổ chức chương trình 72-Hour Workshop tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 8 nhóm sinh viên quốc tế. Trong vòng 72 giờ, các nhóm đã sản xuất những bộ phim ngắn tại các địa điểm đặc trưng như cầu cảng, chợ truyền thống, khu dân cư ven sông,... dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên quốc tế. Workshop áp dụng phương pháp Design Thinking nhằm khuyến khích tư duy giải pháp và sáng tạo thực địa.

Thạc sĩ, họa sĩ Phan Quân Dũng, Trưởng khoa Mỹ thuật & Thiết kế, Trưởng ban tổ chức ISMA, nhận định: "LHP sinh viên quốc tế có sứ mệnh tôn vinh tài năng điện ảnh trẻ, thúc đẩy giao lưu văn hóa và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng sinh viên toàn cầu. Mỗi thước phim, mỗi ý tưởng, mỗi nhân vật xuất hiện đều là kết quả của sự đam mê, tinh thần học hỏi và năng lực sáng tạo vượt trội".

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, đánh giá các hoạt động tại ISMA 2025 khẳng định vai trò quan trọng của nghệ thuật truyền thông trong thế giới ngày nay. "Đây là một hình thức biểu đạt mạnh mẽ không chỉ giải trí cho chúng ta mà còn nâng cao nhận thức về những vấn đề xã hội và môi trường cấp bách, kêu gọi chúng ta suy nghĩ một cách phản biện và hành động tập thể", PGS-TS Mỹ Diệu chia sẻ.