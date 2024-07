Phim ngắn 'Thương' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2024

Phim ngắn "Thương"

Phim ngắn "Thương" kể về hai chị em Bình, An. Vì ba mẹ qua đời từ khi Bình chỉ mới 18 tuổi nên Bình đã phải vừa học vừa làm để nuôi bản thân và em gái, từ đó áp lực đồng tiền trong lòng người chị trở nên nặng nề. Nhưng An cho rằng những gì Bình làm trong thời gian qua đều là do tự nguyện, An không hề ép và chỉ mong muốn được theo ngành diễn viên chứ không phải ngành ngôn ngữ Anh mà Bình đã chọn. Trải qua quá nhiều xung đột, Bình đã quyết định đuổi An ra khỏi nhà. Kể từ đó, hai chị em đã dần xa cách nhau và trải qua những ngày tháng thật "lạ lẫm" khi không còn bên cạnh nhau như trước.

Phim ngắn "Thương" | Đạo diễn: Nguyễn Đông Quý

20 tác phẩm xuất sắc cuộc thi phim ngắn Vietnamese "trình làng"

Trong hơn 1 tháng phát động cuộc thi phim ngắn với chủ đề "Vietnamese", Báo Thanh Niên đã nhận được hàng trăm tác phẩm phim ngắn. Sau nhiều ngày làm việc, Ban giám khảo của cuộc thi đã chọn ra 20 tác phẩm phim ngắn xuất sắc vào vòng chung khảo. Hiện tại, 20 tác phẩm này đang được phát trên Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube iHay TV (kênh thông tin giải trí của Báo Thanh Niên).

Kính mời quý vị cùng đón xem và ủng hộ các tác phẩm, các tác phẩm phim ngắn có lượt xem cao nhất sẽ nằm trong danh sách đề cử giải thưởng "Phim ngắn được yêu thích nhất" trong buổi lễ tổng kết cuộc thi diễn ra vào ngày 20.7 sắp tới.

Top 20 phim ngắn xuất sắc nhất hiện đang phát trên Fanpage Báo Thanh Niên và kênh YouTube iHayTV Đại Vân