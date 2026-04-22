Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim ngắn Việt nhận đề cử tại Cannes 2026

Giàu Nguyễn
22/04/2026 07:45 GMT+7

Phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Ngày 22.4, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes chính thức công bố danh sách các tác phẩm đề cử ở hạng mục phim ngắn. Trong đó, Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân là một trong các phim ngắn xuất sắc tham gia tranh giải.

Phim ngắn Giấc mơ là ốc sên chính thức tranh giải tại hạng mục phim ngắn của LHP Cannes

Ảnh: Poster phim

Giấc mơ là ốc sên (tên tiếng anh Dream is a snail) là một trong 5 phim ngắn xuất sắc được hỗ trợ kinh phí sản xuất của Dự án phim ngắn CJ 2025. Nội dung phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

Những hình ảnh của phim được trau chuốt bởi Chananun Chotrungroj, đạo diễn hình ảnh đầy kinh nghiệm của phim Người vợ ba, gợi lên cho người xem những cảm xúc chân thực nhưng cũng đầy ẩn dụ về con người và sự tồn tại.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân và quay phim Chananun Chotrungroj trên trường quay phim Giấc mơ là ốc sên

Ảnh: ĐPCC

Với thời lượng 16 phút, Giấc mơ là ốc sên đã khắc họa sắc nét hành trình của những người trẻ đang mắc kẹt nơi ranh giới giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa trở nên hư ảo hơn bao giờ hết.

Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành và hướng dẫn cho Nguyễn Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá tác phẩm này có một sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về thân phận của nhân vật. Giấc mơ là ốc sên là một ẩn dụ hài hước về tình thế mắc kẹt của những người trẻ trong xã hội tiêu dùng hiện đại, nơi các tuyên ngôn nghệ thuật là chiêu thức bán hàng, vinh quang thì quá ồn ào và nằm thẳng cho con sên mút mát cơ thể là lạc thú tạm bợ mà họ muốn tin là thật.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân (đứng giữa) là một trong 5 đạo diễn xuất sắc nhất Dự án phim ngắn CJ mùa 6

Ảnh: NVCC

Thành công này là dấu ấn tiếp nối trong hành trình đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế của Dự án phim ngắn CJ. Trước đó, đã từng có nhiều gương mặt đạo diễn trẻ bước ra từ chương trình đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế danh giá như: Phạm Ngọc Lân (LHP Berlin), Phạm Thiên Ân (LHP Cannes), hay bộ đôi Vũ Minh Nghĩa - Phạm Hoàng Minh Thy (LHP Venice)…

LHP Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên quy mô và danh giá thế giới được tổ chức tại Pháp. Với bề dày lịch sử lâu đời, sự kiện tôn vinh các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật xuất sắc và là bệ phóng quan trọng cho nhiều nhiều đạo diễn điện ảnh độc lập tiềm năng. Năm nay, LHP Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23.5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu và đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Sự kiện được tổ chức dưới sự dẫn dắt của nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan Wook trong vai trò Chủ tịch ban giám khảo cùng nữ diễn viên Pháp Eye Haïdara là người dẫn chương trình.

Khám phá thêm chủ đề

phim ngắn phim việt Cannes Giấc mơ là ốc sên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận