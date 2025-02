Phim ngoại 'đổ bộ' phòng vé Việt sau tết

Song ở hiện tại, là sự "đổ bộ" của loạt phim ngoại như Captain America: Thế giới mới, Rider: Giao hàng cho ma… Khi các tác phẩm này ra rạp, suất chiếu được chia đều cho phim ngoại và phim nội, sẽ khiến cục diện doanh thu có sự thay đổi.

Cảnh trong phim Rider: Giao hàng cho ma Ảnh: Truyền thông Khang

Trong đó, bom tấn Captain America: Thế giới mới vừa ra mắt hôm 14.2 đã chứng tỏ sức hút khi tạm dẫn đầu phòng vé Việt. Theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, tác phẩm này thu về 6,3 tỉ đồng (tính đến 13 giờ ngày 14.2), được dự đoán sẽ liên tục tăng trong thời gian tới.

Captain America: Thế giới mới kể về hành trình của nhân vật Sam Wilson (Anthony Mackie) khi phải chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu Captain America bằng việc ngăn chặn những âm mưu liên quan đến Tổng thống Thaddeus Ross. Tác phẩm là phần tiếp nối câu chuyện từ phim truyền hình The Falcon and the Winter Soldier (2021).

Sự đổ bộ của Rider: Giao hàng cho ma cũng khiến phòng vé Việt trở nên sôi động hơn. Tác phẩm có sự góp mặt của ngôi sao Mario Maurer trong ngày đầu ra rạp đã thu về 2,3 tỉ đồng (tính đến 13 giờ ngày 14.2, số liệu tham khảo trên Box Office Vietnam). Phim thuộc thể loại hài - kinh dị Thái Lan, kể về hành trình tìm lại "người trong mộng" với nhiều tình huống dở khóc dở cười của Nat (Mario Maurer) - chàng trai làm nghề vận chuyển đồ - cùng 2 cộng sự là Kai (Marut Chuensomboon) và Yod (Puwanet Seechompu). Bên cạnh bản phụ đề, phim còn có bản lồng tiếng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát…