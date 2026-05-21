Phim ngôn tình của Đàn Kiện Thứ - Lý Lan Địch được đề cử giải Kim Ưng

Giàu Nguyễn
21/05/2026 11:29 GMT+7

Từ hiện tượng màn ảnh năm 2025, bộ phim ngôn tình - giả tưởng 'Chiếc vòng kỳ ảo' do Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch đóng chính vừa vào danh sách tranh giải tại Kim Ưng lần thứ 33.

Màn kết hợp ăn ý và "phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi Đàn Kiện Thứ - Lý Lan Địch giúp bộ phim giữ chân khán giả

Từng là bộ phim ngôn tình nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ 2025, Chiếc vòng kỳ ảo hiện đang phát sóng trên kênh THVL1 tại Việt Nam, tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích dòng phim rom-com pha màu sắc kỳ ảo.

Thuộc thể loại hài - lãng mạn (32 tập), Chiếc vòng kỳ ảo có sự tham gia của Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch trong vai chính. Tác phẩm được chấp bút bởi Đồng Hoa, tác giả đứng sau thành công của tiểu thuyết đình đám Bộ bộ kinh tâm.

Phim kể về Tô Tranh Tranh, cô gái vô tình sở hữu chiếc "vòng tay bộ lọc" có khả năng thay đổi ngoại hình theo ý muốn. Trong những thân phận khác nhau, cô không chỉ giúp đỡ người yếu thế, đấu tranh cho công lý mà còn vô tình kéo Đường Kỳ vào hành trình tình cảm éo le.

Khai thác mô-típ mới lạ kết hợp giữa tình cảm lãng mạn và yếu tố khoa học viễn tưởng, Chiếc vòng kỳ ảo không đơn thuần là câu chuyện tình yêu hài hước, chữa lành mà còn gửi gắm thông điệp về sự tự tin, vẻ đẹp tự nhiên và giá trị thật của con người phía sau lớp vỏ ngoại hình.

Ngay từ khi lên sóng vào tháng 2.2025, bộ phim đã nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" tại Trung Quốc với loạt thành tích như: đạt 1,5 triệu lượt đặt xem trước khi phát sóng; liên tục dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng truyền thông, nhân vật trên Vlinkage.

Đáng chú ý, Chiếc vòng kỳ ảo nhận mức điểm 7,3 trên Douban với hơn 95.000 lượt đánh giá, thành tích được xem là ấn tượng đối với dòng phim thần tượng hiện đại, thậm chí vượt qua nhiều tác phẩm hot phát sóng cùng thời điểm. Tại Việt Nam, phim đạt 5 triệu lượt xem cùng mức đánh giá 4,9 sao từ khán giả trên nền tảng VieON.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 16.5, Chiếc vòng kỳ ảo chính thức vào danh sách các tác phẩm tham gia tranh giải tại Giải thưởng Nghệ thuật Truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 33.

Được xem là "hắc mã" của màn ảnh Hoa ngữ năm 2025, bộ phim nhận nhiều lời khen từ truyền thông chính thống nhờ cách tiếp cận mới mẻ và chiều sâu nội dung. Ủy ban Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc thậm chí còn tổ chức hội thảo chuyên đề để phân tích, thảo luận về giá trị nghệ thuật cũng như tư tưởng mà phim đã mang lại.

Sau thành công của Trường tương tưRất nhớ rất nhớ anh, Đàn Kiện Thứ tiếp tục ghi dấu ấn với hình tượng Đường Kỳ lạnh lùng, lý trí nhưng si tình. Nam diễn viên được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất giàu chiều sâu. Trong khi đó, Lý Lan Địch gây ấn tượng với diễn xuất linh hoạt và khả năng biến hóa đa dạng khi thể hiện nhiều phiên bản khác nhau của nhân vật Tô Tranh Tranh, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.

Chiếc vòng kỳ ảo hiện được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần trên kênh THVL1.

phim ngôn tình Đàn Kiện Thứ Lý Lan Địch phim trung quốc
