Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 10: Mai Anh sẽ tung chiêu với ‘chị đẹp’?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 9 tối qua có cảnh Phương uống say nên Gia An phải đưa cô về khách sạn chăm sóc cả đêm. Sáng dậy thấy mình mặc bộ đồ ngủ trên người nên Phương hốt hoảng. Nhưng Gia An ngay lập tức "đính chính" rằng anh đã nhờ lễ tân khách sạn thay đồ cho Phương và gu của anh cũng không phải là "hồng treo gió" 30 năm như cô…

Mai Anh phát hiện chiếc đầm rất quen

Trong một vài cảnh khác, bà Lan gọi Phương đến bệnh viện để hỏi về việc xử lý khủng hoảng vụ ngộ độc thực phẩm. Bà nắm khá rõ tình hình nên đã chỉ trích Phương không báo cáo lại với bà, để cho Gia An và Mai Anh dùng tiền cũng như bọn xã hội đen xử lý mọi việc, đi ngược với tiêu chí kinh doanh của bà. Trước đó, bà Lan cũng đã gọi cháu trai đến để trách mắng chuyện này.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 9 còn có những diễn biến cho thấy bà Lan đã ký hợp đồng nhận Mai Anh về làm nhân viên truyền thông của công ty vì bà khá hài lòng với năng lực học tập ở nước ngoài của cô. Đồng thời bà cũng muốn dùng Mai Anh giữ chân Gia An ở lại công ty để anh không ra ngoài khởi nghiệp lập công ty kinh doanh riêng. Trong cuộc họp, việc Mai Anh xuất hiện khiến Gia An quá bất ngờ nhưng sau đó qua lời ông Kinh, anh biết đó là quyết định của bà Lan nên đành ngó lơ…

Gia An và Phương tranh cãi căng thẳng

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 10 tối nay 2.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến khá căng thẳng khi Mai Anh lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty rồi đưa cho Gia An duyệt. Gia An đồng ý vì cho rằng ý tưởng tốt. Nhưng sau đó Phương lại phản đối vì theo "chị đẹp" đây là lễ kỷ niệm chứ không phải tiệc party kiểu "ăn chơi nhảy múa". Phương và Gia An tranh cãi căng thẳng.

Ở một diễn biến khác, Mai Anh phát hiện chiếc đầm được xếp gọn để trong túi bóng ở phòng Gia An. Mới đầu cô tưởng anh mua tặng mình nhưng nhìn lại, Mai Anh chau mày khi từng nhìn thấy Phương mặc chiếc đầm giống như vậy. Có lẽ Phương đã đem trả lại chiếc đầm Gia An từng mua cho cô khi Phương say rượu ngủ lại khách sạn.

