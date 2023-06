Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 11: Mai Anh chưa kịp vui đã gặp 'cao thủ'?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 10 tối qua cho thấy sau khi Gia An duyệt bảng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm của công ty cho Mai Anh "chủ xị" thì Phương phản đối quyết liệt vì cho rằng không phù hợp, không đúng với tiêu chí của một công ty cung cấp thực phẩm sạch. Cùng lúc này, Phương đem trả lại chiếc váy mà Gia An mua cho cô lúc cô say ngủ lại khách sạn. Mai Anh đến phòng làm việc của Gia An và tình cờ nhìn thấy chiếc váy nên cho rằng Gia An và Phương đã có gì đó với nhau. Sau đó, cô thuê một tên du côn dằn mặt Phương nhưng không ngờ bị Phương đáp trả bằng những lời lẽ khiến Mai Anh càng tức tối.

Mai Anh bị Phương "bắt bài" Chụp màn hình

Ở một số tình tiết khác, bà Lan sau khi biết Gia An vẫn lên kế hoạch kinh doanh riêng thì muốn mau chóng trao chức giám đốc công ty để anh không còn đường thoái thác. Bà muốn Gia An thay bà phát triển công ty rồi muốn kinh doanh thêm cái gì thì tùy.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 10 còn có thêm chuyện về bà Lý. Một người đàn bà không còn người thân bên cạnh được Phương đưa về nhà mình ở tạm sau khi tòa nhà chung cư của bà đang ở sắp di dời vì xuống cấp. Phương và bà Lý hình như có mối quan hệ nào đó mà cô đang tìm hiểu…

Bà Lan đồng ý với bảng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm công ty của Mai Anh Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 11 tối nay 6.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Gia An nói thẳng với Phương rằng anh muốn đi trên con đường riêng của mình chứ không muốn tiến thân trên con đường do bà Lan trải thảm. Còn Phương cho rằng Gia An có phước mà không biết hưởng…

Một cảnh khác trong tập này cho thấy bà Lan cũng đồng ý với bảng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm của Mai Anh. Bà còn nói cho cô biết sẽ tuyên bố vị trí giám đốc cho Gia An trong buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty.

Phương cho rằng Gia An có phước mà không biết hưởng Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 11 còn có tình tiết hấp dẫn là Phương sau khi chúc mừng Mai Anh vì bảng kế hoạch đã được thông qua thì cô ngay lập tức phản pháo: "Nhưng mà đích đến của cô là tân giám đốc cơ, đường còn xa lắm".

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 11: Mai Anh đã đụng phải cao thủ là Phương?