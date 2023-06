Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 17: Mai Anh có thai với Gia An?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 16 có những diễn biến cho thấy sau khi Phương được Gia An đưa ra khỏi căn phòng cô đang tiếp đối tác với lời đề nghị đi công tác cùng và được chia hoa hồng nếu ký hợp đồng thì giữa Phương và Gia An xảy ra cự cãi. Gia An buông lời xúc phạm, cho rằng Phương lâu nay làm việc theo kiểu đổi tình như vậy. Ngay lập tức, Phương cho Gia An "ăn tát". Sau đó, Phương nói với chú Kình sẽ nghỉ việc để qua Nga với gia đình.

Trong một diễn biến khác, Mai Anh lại cằn cựa với Phương. Phương cũng chẳng phải dạng vừa nên đã cà khịa lại rằng nếu mình nghỉ việc thì vị trí thư ký sẽ là của Mai Anh thôi. Còn bà Lan cho rằng Phương có năng lực nhưng chưa quyết đoán trong xử lý vấn đề.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 16 còn có những tình tiết bà Lan tìm hiểu và bắt đầu phát hiện những mờ ám ở viện dưỡng lão do bà lập ra. Đặc biệt là trong chuyện nhập hàng để đảm bảo khẩu phần ăn thường ngày ở nơi đây.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 17 tối nay 19.6 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những tình tiết cho thấy Gia An hẹn gặp Phương và năn nỉ cô rút lại đơn xin nghỉ việc, còn nói rằng anh muốn hẹn hò cùng Phương.

Trong một cảnh khác, Mai Anh thèm ăn chua và cô bạn thân Chi nghi ngờ Mai Anh có thai.

