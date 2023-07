Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 28 tối qua có những diễn biến cho thấy sau khi bố của Mai Anh biết được ông Kình cho người điều tra về gia đình mình đã gọi điện cho Mai Anh. Mai Anh tỏ ra lo sợ vì cô cũng biết bố mẹ mình không phải chỉ kinh doanh đơn thuần mà họ từng làm bảo kê, giờ là cho vay nặng lãi. Hay nói đúng hơn ông Phúc "đen" bố Mai Anh từng là dân xã hội đen. Chi cũng lo rằng nếu bà Lan biết rõ gia cảnh của Mai Anh thì không chấp nhận được. Càng nghĩ Mai Anh càng ám ảnh.

Mai Anh không thể tiếp tục chấp nhận cách sống của bố mẹ Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác thì Gia An đến nhà Phương nhưng cô tỏ rõ quan điểm của mình. Bà Lý cũng khuyên Gia An nên chú tâm làm một người cha, người chồng tốt của Mai Anh, đừng làm phiền Phương nữa. Sau đó Gia An về công ty để nói chuyện rõ với Mai Anh. Anh yêu cầu cô đừng làm phiền Phương nữa vì Phương không phải là "người thứ ba" xen vào tình cảm của họ. Hai người đang cãi nhau thì bà Lan đến. Sau đó bà mắng cháu trai rằng Phương có thái độ như vậy là do bà chứ không phải Mai Anh. Và bà Lan yêu cầu Gia An nên chín chắn và phải chịu hậu quả cho sự phóng túng của mình.

Trí cảnh báo Gia An coi chừng mất cả chì lẫn chài Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 29 tối nay 6.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Mai Anh đã phản ứng quyết liệt với bố mẹ và không thể tiếp tục chấp nhận cách sống, những việc làm kiểu dân "anh chị" của bố mẹ mình. Nhưng bố mẹ cô lại cho rằng đó là cách thương con, bảo vệ con của họ.

Gia An nhờ Chi chăm sóc Mai Anh Chụp màn hình

Một cảnh trong tập này cho thấy Mai Anh lại say và không còn ở nhà bà Lan nữa. Gia An đã nhờ Chi chăm sóc cho Mai Anh. Còn Trí thì cảnh báo Gia An rằng nên suy nghĩ thấu đáo, không thì mất cả chì lẫn chài….

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 29: Cuối cùng Gia An có chọn Mai Anh?