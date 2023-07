Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 32: Bí mật gì mà Gia An chưa biết?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 31 có những diễn biến mới khi bà Lan nhớ về quá khứ chuyện vợ chồng con trai nuôi, chính là bố mẹ của Gia An lâm vào nợ nần. Và chính bà đã từng giáp mặt với Hùng, đàn em của bố mẹ Mai Anh khi hắn đến gặp bố của Gia An để đòi nợ và dọa năm xưa. Còn ông Kình cũng nhớ lại chuyện năm ấy ông gợi ý cho bố Gia An vay tiền xã hội đen để góp mua đất chung với ông rồi thua lỗ và phải chạy nợ… Xem ra sự thật trong quá khứ còn nhiều điều khuất tất.

Gia An tỏ ra muốn cùng chí hướng với Phương Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này là Gia An đã hẹn Mai Anh đến quán cà phê để nói rõ về việc kẻ cố tình gây ra tai nạn cho Phương chính là đàn em của bố mẹ cô. Và Gia An cho rằng Mai Anh quá độc ác và gian dối. Mai Anh không những không nhận ra cái sai của mình mà còn cho rằng đó là cách cô dằn mặt "tiểu tam" Phương.

"Chị đẹp" vạch rõ ranh giới với Gia An Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 32 có những tình tiết cho thấy Phương lên Mộc Châu để gặp Mạnh. Đó là một người bạn học cũ, từng có cùng ý tưởng xây dựng mô hình Farm stay với cô. Hiện tại Mạnh đã thực hiện được ý tưởng này. Phương và Mạnh đang nói chuyện thì Gia An xuất hiện. Sau đó Phương có vẻ nói rõ quan điểm và giữ khoảng cách với Gia An: "Công ty La La hoặc tôi hoặc cậu, không có từ chúng ta ở đây".

Bà Lan muốn nói sự thật với Gia An Chụp màn hình

Ở một cảnh khác trong tập này cho thấy bà Lan muốn nói rõ sự thật cho Gia An biết nhưng ông Kình không đồng tình.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 32: Bà Lan muốn nói sự thật thế nào với Gia An?