Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 37: Vì sao Gia An không thể ‘quay xe’?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 36 tối qua có những tình tiết cho thấy Mai Anh sau khi biết bố mẹ bị bắt và mở chiếc hộp bố để lại, đọc nhật ký của bố viết về con gái từ lúc cô mới sinh ra khiến Mai Anh khóc hết nước mắt. Chi sau đó phát hiện Mai Anh bỏ nhà đi nên cùng Trí gọi điện báo tin cho Gia An.

Gia An cảm thấy mình còn tình cảm với Mai Anh Chụp màn hình

Trong khi đó, Gia An đang trên đường lên Mộc Châu với Phương đã phải quay gấp về Hải Phòng để tìm kiếm Mai Anh. Tìm mãi nhưng 4 người họ vẫn chưa có thông tin gì. Gia An nghĩ về những kỷ niệm từng có với Mai Anh, cả những nơi họ từng đến nên anh nghĩ Mai Anh sẽ đến đó. Cuối cùng là đúng như vậy. Sau đó vì sức khỏe không tốt nên Mai Anh nhập viện. Gia An bắt đầu quan tâm đến Mai Anh hơn, chăm sóc cô nhiều hơn.

Đàn em của bố mẹ Mai Anh cảnh báo cô nên cẩn thận với ông Kình Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 37 tối nay 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Gia An tâm sự với Trí cảm giác không rõ ràng của mình dành cho Mai Anh. Khi hay tin cô mất tích, anh mới thấy sợ mất thứ gì đó quan trọng. Mai Anh nghe lén được cũng cảm thấy vui.

Nhưng một tình tiết khá hấp dẫn là hình như sau đó, Gia An cũng nghe được cuộc nói chuyện của đàn em bố mẹ Mai Anh là Hùng "lùn" khi tên này đến thăm Mai Anh ở bệnh viện. Hắn cảnh báo với Mai Anh về ông Kình…

Gia An nghe được Hùng "lùn" nói chuyện với Mai Anh nên cũng bắt đầu muốn điều tra về ông Kình Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 37 còn có diễn biến Gia An bắt đầu nghi ngờ về ông Kình nên nói với Trí rằng sẽ về quê tìm hiểu một chuyến. Vì ông Kình chỉ là người cùng làng chứ không có quan hệ máu mủ gì với bà Lan hay bố mẹ anh.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 37: Gia An muốn "quay xe" đón nhận Mai Anh nhưng không thể?