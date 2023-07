Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' tập 40: Vì sao bà Lan che giấu cho ông Kình?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 39 tối qua có những diễn biến cho thấy Gia An đến tìm Mai Anh để hỏi về Hùng "lùn" do anh thắc mắc vì sao Hùng lại bảo Mai Anh nên đề phòng ông Kình. Mai Anh hứa sẽ liên lạc vài mối cũng như với ông Hùng để hỏi giúp Gia An.

Bà Lan nói hết sự thật với Gia An nhưng luôn nói đỡ cho ông Kình... Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác thì bà Lan về quê thắp nhang cho bố mẹ Gia An. Ngôi nhà thờ hiện tại do người giúp việc trông nom. Bà giúp việc đã nói với bà Lan về chuyện Gia An bất ngờ về tìm gặp bà để hỏi chuyện quá khứ.

... khiến Gia An bức xúc Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 40 tối nay 21.7 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy cuối cùng bà Lan cũng tiết lộ sự thật với Gia An. Gia An không phải là cháu ruột của bà nhưng bà Lan luôn nói đỡ cho ông Kình vì cho rằng lúc trước ông Kình chỉ muốn bố mẹ Gia An và chồng bà chung tiền vào mua mảnh đất. Nhưng cuối cùng vì miếng đất ấy gặp vấn đề pháp lý nên họ bị nợ nần bủa vây, bọn xã hội đen đòi nợ rồi bị tai nạn giao thông… Bà Lan cho rằng ông Kình là người tốt tính, bao năm cống hiến cho gia đình họ Trần. Nhưng Gia An vẫn bức xúc cho rằng vì sao bà Lan luôn che giấu anh sự thật.

Ông Kình bị một người đàn ông dọa nhát... trong đêm Chụp màn hình

Một cảnh trong tập này cho thấy ông Kình đang cầm đèn pin làm gì đấy trong phòng lúc đêm thì phía sau lưng một người đàn ông xuất hiện khiến ông hốt hoảng…

