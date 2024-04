Phim 'Nữ hoàng nước mắt' kết thúc hạnh phúc, rating tập cuối phá kỷ lục

Tập cuối cùng của Nữ hoàng nước mắt đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi suốt những giờ qua

POSTER PHIM

Tối 28.4, tập cuối cùng (tập 16) Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) ra mắt sớm 10 phút so với khung giờ chiếu thông thường. Tập phim kịch tính ngay từ các giây phút đầu tiên, khi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) bị tông xe nặng đến mức nhập viện.

Dù vậy, lúc tỉnh lại, Baek Hyun Woo bất chấp thương tích mà ngay lập tức chạy đi tìm và cứu Hong Hae In (Kim Ji Won) khỏi sự kiểm soát của Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon). Trong khoảnh khắc cả ba chạm mặt nhau, Yoon Eun Seong chịu đả kích lớn từ những lời từ chối tình cảm thẳng thắn của Hong Hae In, hắn điên tiết và muốn bắn chết cô.

Phân đoạn kịch tính đầu tập 16 CẮT TỪ PHIM

Tuy nhiên, Baek Hyun Woo đã nhanh chóng đứng ra đỡ đạn cho Hong Hae In. Còn Yoon Eun Seong cũng hứng loạt đạn từ cảnh sát, tử vong tại chỗ. Hong Hae In đau lòng khóc nức nở trên đường đưa Baek Hyun Woo đến bệnh viện cấp cứu. May mắn thay, anh tỉnh lại sau quãng thời gian ngắn.

Vượt qua biến cố lớn này, Baek Hyun Woo và Hong Hae In càng khẳng định tình cảm dành cho nhau. Cả hai gỡ bỏ toàn bộ khúc mắt, thoải mái giải bày suy nghĩ và cảm xúc, đồng thời quyết tâm cùng lấy lại quyền kiểm soát tập đoàn Queens về nhà họ Hong.

Vai phản diện của Park Sung Hoon một lần nữa gây ấn tượng POSTER PHIM

Trong khi đó, khi nghe tin Yoon Eun Seong qua đời, Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) không quá đau buồn. Thay vào đó, ả lạnh lùng đổ hết tội lỗi lên người con trai quá cố, tập trung chiếm số tiền và cổ phần khủng nhằm trở thành chủ tịch của Queens Group.

Kết quả, gia đình họ Hong và Mo Seul Hee đấu trí căng thẳng tại tòa án. Trước loạt bằng chứng rõ ràng về tội ác của mình, Mo Seul Hee bị bắt vào tù. Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) và Grace Go (Kim Joo Ryeong) cũng chịu trừng phạt vì từng tiếp tay cho Mo Seul Hee. Queens quay về quyền sở hữu của nhà họ Hong.

Hong Soo Cheol trưởng thành hơn sau nhiều sóng gió POSTER PHIM

Một quãng thời gian sau đó, Cheon Da Hye được ra tù và đoàn tụ với Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) và con trai. Grace Go gia nhập Queens. Hong Beom Ja (Kim Jeong Nan) và Yeong Song (Kim Young Min) tình cảm. Hong Beom Jun (Jeong Jin Young) giao chức chủ tịch cho anh trai mình và cùng vợ Kim Seon Hwa (Na Young Hee) xuống quê sống vui vẻ bên vợ chồng thông gia Baek Du Gwan (Jeon Bae Soo) và Jeon Bong Ae (Hwang Young Hee).

Về phía Baek Hyun Woo và Hong Hae In, cả hai dũng cảm đối diện với những hiểu lầm trong quá khứ, chính thức tái hợp sau bao sóng gió. Hong Hae In một lần nữa nhận lời cầu hôn của Baek Hyun Woo, cùng tận hưởng cuộc sống hằng ngày ngọt ngào bên nhau.

Baek Hyun Woo và Hong Hae In hạnh phúc CẮT TỪ PHIM

Cuối phim Nữ hoàng nước mắt, Baek Hyun Woo và Hong Hae In xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng con gái. Nhiều năm trôi qua, Baek Hyun Woo đã trở thành một ông già với mái tóc bạc trắng và đến thăm mộ Hong Hae In, người đã qua đời năm 2074. Tác phẩm khép lại bằng cảnh Baek Hyun Woo gặp Hong Hae In trên cánh đồng hoa, mỉm cười nắm tay đi hết đoạn đường phía trước, trên nền nhạc phim do Kim Soo Hyun thể hiện.

Tập 16 Nữ hoàng nước mắt đạt rating 24,9% trên toàn Hàn Quốc, tăng 3,8% so với tập trước. Đây cũng là tập có mức tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay.

Kết phim truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa POSTER PHIM

Tác phẩm có thêm hai tập đặc biệt sẽ chiếu trong thời gian tới CẮT TỪ PHIM

Đặc biệt, thành tích rating tập này giúp Queen of Tears phá kỷ lục cũ của Hạ cánh nơi anh (21,7%) để trở thành Phim ăn khách nhất kênh cáp tvN. Nữ hoàng nước mắt cũng vươn lên hạng 3 trong Top sê ri có rating cao nhất kênh cáp Hàn Quốc, đứng sau hai phim của kênh JTBC là Thế giới hôn nhân (28,4%) và Cậu út nhà tài phiệt (26,9%).

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt mở màn ở mức rating 5,9% và dần bùng nổ khi càng gần đến cuối, chạm mốc 24,9%. Đây được đánh giá là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc hot nhất nửa đầu năm nay.