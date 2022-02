Phim Phố trong làng tập 52: Hoài mang thai với Hiếu?

Phim Phố trong làng tập 51 tối qua có nhiều tình tiết thú vị và kịch tính hơn. Ngọc sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Lợi và bà Mây nên hiểu lờ mờ về mối quan hệ giữa mình và Tiến. Cô có vẻ không muốn kiện Tiến nữa. Dù Tiến tiếp tục đến trước cổng nhà Ngọc kêu gào đòi gặp. Đông đã đến kịp cảnh cáo Tiến nhưng Ngọc vội cản Đông để Tiến không bị làm khó. Sau đó Đông đã lời qua tiếng lại với Tiến vì Tiến có liên quan đến Thuận và Đông mời Tiến cà phê để nói chuyện riêng…

Trong một vài tình tiết cho thấy Ngọc có vẻ tránh gặp mặt Nam vì cô chưa đủ bình tâm trước chuyện vừa xảy ra với mình, đang phân vân có nên nói việc mình suýt bị Tiến cưỡng hiếp cho người yêu biết không. Trong khi Đông lại khuyên Ngọc nên nói cho Nam biết.

Phim Phố trong làng tập 51 còn có nhiều diễn biến cho thấy công an xã Tân Xuân phối hợp với công an huyện đang điều tra lại vụ tai nạn gây ra cho Tuấn, một trưởng công an xã trước nhiệm kỳ của Nam. Tuấn đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Những bằng chứng và thông tin mà công an xã Tân Xuân nắm được thì chính Long, một đối tượng đang bị tạm giam là người đã lái chiếc xe tải gây tai nạn cho Tuấn. Đằng sau Long chắc chắn có người giật dây. Mà Long lại liên quan đến Thuận, một tên đàn em đang làm việc cho bà Mây. Xem ra mẹ Ngọc, Thuận và cả ông Lợi đang dính dáng đến những việc làm phi pháp chưa bị khui ra.

Ở một số diễn biến khác, bà Mây năn nỉ Ngọc về ở chung với bà, lấy lý do là sức khỏe của bà dạo này không tốt, thường xuyên gặp ác mộng. Ngọc vẫn qua chăm sóc mẹ nhưng có vẻ không muốn về ở cùng bà Mây.





Phim Phố trong làng tập 51 còn có tình tiết Nam đang họp thì nhận cuộc gọi của Mai, người yêu cũ. Mai báo tin chị gái Nam bị đau bụng phải vào viện cấp cứu. Trong khi anh rể lại đi công tác chưa về kịp nên Nam phải tức tốc chạy về nhà trên tỉnh. Ngọc muốn theo cùng nhưng Nam bảo thôi, để mình anh đi cho nhanh.

Phim Phố trong làng tập 52 tối nay 10.2 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Hoài đến nhờ Ngọc kiểm tra sức khỏe và nghi ngờ mình có những triệu chứng của người mang thai.

Trong một diễn biến khác, Hoài phát hiện Hiếu mang dao đi đâu đó và muốn Hoài gọi điện hẹn gặp Thuận giùm anh. Hoài hốt hoảng khi nhìn thấy con dao bự trên tay người yêu.

Phim Phố trong làng tập 52 còn có tình tiết Tiến về đến hẻm nhà thì thấy bọn đòi nợ bao vây, giăng băng rôn trước cổng. Đây chính là đám đàn em của Thuận. Tiến đã vay Thuận một số tiền lớn, hứa 2 tuần nữa trả đủ. Tiến trốn ngoài đầu hẻm không dám vào nhà. Đúng lúc này, Mến và Hiếu đi ngang qua nên dừng xe hỏi han Tiến.

