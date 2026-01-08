Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phim rạp 2026: Họp báo phim Thiên Đường Máu - Thiều Hoa sánh vai NSƯT Hạnh Thúy

08/01/2026 16:04 GMT+7

Xuất hiện tại họp báo phim Thiên Đường Máu, NSƯT Hạnh Thúy lựa chọn thiết kế đến từ thương hiệu thời trang Thiều Hoa. Không chỉ là một lựa chọn trang phục cho sự kiện, hình ảnh này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét: Nghệ sĩ Việt tin tưởng và đồng hành cùng các thương hiệu thời trang nội địa.

Lựa chọn giản dị nhưng có chủ ý của NSƯT Hạnh Thúy

Tại buổi họp báo, NSƯT Hạnh Thúy ghi điểm với phong thái điềm đạm trong thiết kế thanh lịch của Thiều Hoa. Là người hoạt động nghệ thuật lâu năm, Hạnh Thúy luôn thể hiện quan điểm rõ ràng trong cách xuất hiện trước công chúng. Với cô, quần áo không chỉ để đẹp mà còn để phục vụ cảm xúc và sự thoải mái. Chính sự đồng điệu đó khiến Thiều Hoa trở thành lựa chọn phù hợp cho những dịp cần sự chỉn chu nhưng vẫn giữ được bản sắc cá nhân.

Phim rạp 2026: Họp báo phim Thiên Đường Máu - Thiều Hoa sánh vai NSƯT Hạnh Thúy - Ảnh 1.

NSƯT Hạnh Thúy nổi bật trong thiết kế thanh lịch từ Thiều Hoa tại buổi họp báo phim "Thiên Đường Máu"

ẢNH: HỌP BÁO PHIM "THIÊN ĐƯỜNG MÁU"

Khi thời trang nội địa được nghệ sĩ tin dùng

Không chỉ NSƯT Hạnh Thúy, thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt cũng ưu tiên lựa chọn Thiều Hoa trong đời sống thường ngày lẫn các dịp đặc biệt. Diễn viên Phương Dung từng xuất hiện tại cửa hàng Thiều Hoa để trải nghiệm và lựa chọn trang phục làm quà tặng cho người thân. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy sự tin tưởng vào chất lượng và tính ứng dụng của thương hiệu Việt.

