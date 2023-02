Phim tài liệu Pháp 'On the Adamant' đoạt giải Gấu vàng LHP Berlin 2023

Đạo diễn Nicolas Philibert (72 tuổi) cho biết ông vô cùng xúc động trước quyết định của ban giám khảo khi trao giải thưởng cao nhất của LHP Berlin cho bộ phim tài liệu chứ không phải là một tác phẩm hư cấu.

"Bộ phim tài liệu đó có thể được coi là điện ảnh theo đúng nghĩa khiến tôi cảm động sâu sắc", Philibert nói. "Trong suốt 40 năm, tôi luôn đấu tranh để phim được mọi người chứng kiến nhiều như vậy".

Nicolas Philibert nhận giải Gấu vàng Phim hay nhất cho On the Adamant tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 73 Reuters

Quay trong hơn ba năm, bộ phim kể về cuộc sống tại trung tâm chăm sóc Centre de jour l'Adamant. Đây là công trình nổi trên một chiếc sà lan neo đậu ở hữu ngạn sông Seine, nơi bệnh nhân và người chăm sóc tương tác theo những cách mà Philibert coi là phi nhân tính của tâm thần học.

"Bệnh nhân trong khoa tâm thần luôn bị kỳ thị… và luôn bị xem xét qua lăng kính bạo lực. Tôi muốn đảo ngược quan điểm sáo rỗng này để cho thấy họ là con người như thế nào. Tôi hy vọng bộ phim sẽ giúp đánh thức ý thức của xã hội", đạo diễn nói trên thảm đỏ sau khi bộ phim của ông giành chiến thắng.

Giải Gấu bạc - Diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Sofia Otero đóng vai một đứa trẻ chuyển giới 8 tuổi trong phim 20.000 Species of Bees.

Chủ tịch ban giám khảo LHP Berlin Kristen Stewart cho biết: "Thật hiếm khi thấy ai đó truyền tải nhiều cảm xúc như vậy nhưng vẫn đơn giản và gây rung động. Đặc biệt là trong phần biểu diễn của một đứa trẻ".

Cảnh trong phim On the Adamant Variety

Các giải khác bao gồm: giải Gấu bạc - Đạo diễn xuất sắc: Philippe Garrel (phim The Plough), Gấu Bạc - Diễn viên phụ xuất sắc: Thea Ehre (Till the End of the Night), Gấu bạc - Kịch bản hay nhất: Angela Schanelec (Music)…

Cây bút Jordan Mintzer viết trên tờ The Hollywood Reporter rằng bộ phim tài liệu thể hiện "một cái nhìn nghệ thuật về các nghệ sĩ ngoại đạo" và "On the Adamant cuối cùng trở thành một minh chứng cảm động cho khả năng của con người, nếu họ có thể tìm đúng nơi để làm điều đó".