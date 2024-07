Phim tài liệu về Abraham Lincoln tiết lộ cựu tổng thống Mỹ là người đồng tính

Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln (tạm dịch Người tình của đàn ông: Lịch sử chưa kể về Abraham Lincoln) dự tính ra rạp trong thời gian tới mang nội dung qua lời kể của các học giả lỗi lạc về Abraham Lincoln cùng những bức ảnh và bức thư chưa từng được công bố trước đây, chi tiết về mối quan hệ lãng mạn của Lincoln với đàn ông.

Cảnh trong phim Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln PAGE SIX

Bộ phim đào sâu "vào lịch sử hoạt động tình dục của con người đồng thời tập trung vào những khác biệt sâu sắc giữa các chuẩn mực tình dục vào thế kỷ 19 so với ngày nay. Bộ phim lấp đầy phần quan trọng còn thiếu của lịch sử nước Mỹ và thách thức khán giả xem xét lý do vì sao mọi người thời đó lại có quan điểm hạn chế như vậy về tình dục".

Phim do Shaun Peterson đạo diễn, khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa Abraham Lincoln với những chàng trai táo bạo, bảnh bao, bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhà sử học từ Đại học Harvard, Columbia, Brown, Wellesley và Rutgers.

Abraham Lincoln (1809 - 1865) là một chính khách kiêm luật sư, Tổng thống thứ 16 của Mỹ PAGE SIX

Trước bộ phim tài liệu này đã có vở kịch nói qua về chuyện đồng tính của cựu Tổng thống Mỹ. Diễn viên hài Cole Escola vào vai Mary Todd Lincoln trong vở kịch mới trên sân khấu Broadway là Oh, Mary!, kể về khoảng thời gian trước vụ ám sát Lincoln, được tạp chí Variety gọi là "vở kịch hài hước nhất, đồng tính nhất và dí dỏm nhất mà Broadway từng thực hiện trong nhiều năm qua".



Tờ The Post viết về vở kịch: "Escola trong bộ trang phục lộng lẫy đã vào vai Mary một cách xuất sắc. Đó là một bà nội trợ nghiện rượu, buồn chán và lắm lời nhưng luôn có ước mơ trở thành ngôi sao cabaret (tạp kỹ) và biểu diễn những 'bản nhạc điên rồ' của mình nhưng bị người chồng thường xuyên vắng nhà Honest Abe ngăn cản. Tuy nhiên Abe không mấy chung thủy với vợ vì đang có mối quan hệ lăng nhăng với một người lính tên là Simon".

Cole Escola trong bộ trang phục lộng lẫy đã vào vai Mary một cách xuất sắc PAGE SIX

Abraham Lincoln (1809 - 1865) là một chính khách kiêm luật sư, Tổng thống thứ 16 của Mỹ từ năm 1861 cho đến khi bị ám sát vào năm 1865. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Lincoln đã lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc Nội chiến, khủng hoảng đạo đức, văn hóa, hiến pháp và chính trị lớn nhất của quốc gia này. Bên cạnh đó, ông cũng là người đã góp phần trong việc bảo vệ Liên bang, xóa bỏ chế độ nô lệ, củng cố chính phủ liên bang và hiện đại hóa nền kinh tế Mỹ.

Xu hướng tình dục của Abraham Lincoln từng được nghiên cứu trong nhiều năm, bao gồm bài viết đặc sắc đăng năm 1999 trên tạp chí Salon và một cuốn sách xuất bản năm 2005 của tác giả Clarence Arthur Tripp có tựa đề The Intimate World of Abraham Lincoln (tạm dịch Thế giới riêng tư của Abraham Lincoln) cùng nhiều tác phẩm khác.