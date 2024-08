Phim tài liệu về Công nương Diana hé lộ nhiều chi tiết trong tai nạn năm 1997

Bộ phim có tên Who Killed Diana? (tạm dịch Ai giết Diana?) khám phá những tình tiết xung quanh cái chết của Công nương Diana. Tờ Deadline đưa tin, phim sẽ có những cuộc phỏng vấn hiếm hoi và lần đầu tiên công bố một số nguồn tin quan trọng, hướng đến việc làm sáng tỏ vụ án từng thu hút sự chú ý của thế giới vào năm 1997 và kéo dài suốt gần 3 thập kỷ.

Công nương Diana qua đời sau vụ tai nạn ở Paris năm 1997 ẢNH: PEOPLE

Who Killed Diana? gồm 3 phần, đánh dấu loạt phim đầu tiên trong một chuỗi phim rộng hơn nhằm khám phá "những cái chết gây sốc của các nhân vật biểu tượng", Deadline đưa tin. Loạt phim cũng sẽ khám phá "nhiều câu chuyện về con người và bối cảnh lịch sử ở trung tâm của những vụ án này", tờ Deadline ghi nhận.

Đội ngũ đứng sau Who Killed Diana? chính là ê kíp làm nên bộ phim Who Killed Jill Dando? phát hành năm 2023 của Netflix và các tác phẩm khác trên nền tảng này như Depp vs. Heard và The Mystery of Marilyn Monroe.

Jon Adler, Giám đốc Phát triển tài năng và nội dung của EverWonder, đơn vị cùng với Empress Films đang đưa Who Killed Diana? trình chiếu, cho biết: "Loạt phim mới này không chỉ tái hiện cái chết của những nhân vật nổi tiếng mà còn chủ động đưa vào góc nhìn mới mẻ về những chi tiết hấp dẫn và phức tạp".

Diana qua đời ở tuổi 36 ẢNH: PEOPLE

Emma Cooper, cộng tác với Empress Films trong vai trò đạo diễn và điều hành sản xuất bộ phim Who Killed Diana?, chia sẻ với Deadline về Công nương Diana rằng: "Tôi cam kết sẽ tiếp cận câu chuyện về người phụ nữ được yêu mến và mang tính biểu tượng này bằng những góc nhìn mới mẻ cùng thông tin chưa từng được tiết lộ trước đây".

Công nương Diana qua đời cùng với 2 người khác là tỉ phú Dodi Al Fayed và tài xế Henri Paul, trong vụ tai nạn ở thủ đô nước Pháp. "Có rất ít khoảnh khắc như thế trong lịch sử", nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward, người biết rõ về hoàng gia nhận định.