Phim tiểu sử Michael Jackson lại gây chú ý

Phim về Michael Jackson làm tiếp phần hai

Bất chấp những lời xăm xoi nhắm vào bộ phim tiểu sử Michael ra mắt hồi đầu năm, tác phẩm của đạo diễn Antoine Fuqua vẫn gặt hái thành công rực rỡ tại phòng vé khi vượt qua cả Oppenheimer để trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sự đón nhận này khiến việc nhà sản xuất bắt tay làm phần tiếp theo là điều gần như chắc chắn. Theo ghi nhận từ The Guardian, làn sóng chỉ trích gay gắt nhất nhắm vào phần một là việc bộ phim hoàn toàn né tránh các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em liên quan đến nam ca sĩ Michael Jackson.

Bộ phim tiểu sử Michael gặt hái thành công lớn về doanh thu dù vướng nhiều tranh cãi ẢNH: CẮT TỪ PHIM MICHAEL

Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ rào cản pháp lý khi một trong những người đứng ra tố cáo không được phép xuất hiện trong tác phẩm hư cấu. Để điều chỉnh kịch bản, gia đình Jackson thậm chí đã chi tới 50 triệu USD (khoảng 1.270 tỉ đồng) để quay lại nhiều phân đoạn, đồng thời cắt bỏ cảnh cảnh sát khám xét trang trại Neverland.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, nam diễn viên Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson và cũng là người thủ vai chú mình, tỏ ra khá bình thản trước việc nhiều cảnh quay bị cắt bỏ trong bản phim đầu tiên. Anh cho biết việc biên tập và thay đổi tình tiết trong phòng dựng là điều rất bình thường đối với các dự án điện ảnh.

Tiếng nói từ người trong cuộc

Theo The Guardian, Jaafar Jackson tiết lộ phần tiếp theo sẽ không còn né tránh những ồn ào. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ được kể dưới góc nhìn của chính người bị buộc tội.

"Tôi nghĩ phần hai sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc hơn từ quan điểm của chú Michael, bởi từ trước đến nay các cáo buộc luôn xuất phát từ phía người khác", Jaafar chia sẻ. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với gia đình hiện tại là tiếng nói của Michael cần được lắng nghe, nhất là trong những năm tháng cuối đời.

Nam diễn viên trẻ cũng trải lòng rằng dù trải qua vô vàn sóng gió và những lời đồn thổi nghiệt ngã, sự chân thành và tinh thần hướng thiện trong con người Michael Jackson chưa từng thay đổi.

Về phía đạo diễn Antoine Fuqua, ông khẳng định trên The Guardian rằng phần phim mới sẽ tuyệt đối không sử dụng các chi tiết giật gân để câu khách. Mục tiêu của ê-kíp là khắc họa trung thực bản chất con người Michael Jackson đằng sau ánh đèn sân khấu.

Michael Jackson là một trong những huyền thoại âm nhạc vĩ đại nhất lịch sử với hơn 500 triệu đĩa nhạc được bán ra. Tuy nhiên, cuộc đời ông luôn bị bao phủ bởi bóng đen từ các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em vào các năm 1993 và 2005, trước khi qua đời đột ngột vào năm 2009 ở tuổi 50.

Tờ The Guardian dẫn lại phản ứng từ Dan Reed, đạo diễn bộ phim tài liệu gây chấn động Leaving Neverland (2019). Ông Reed chỉ trích gay gắt bộ phim tiểu sử của Fuqua, cho rằng tác phẩm đã bóp méo sự thật khi cố xây dựng hình ảnh Michael Jackson như một "đứa trẻ lớn xác" lập dị nhằm xoa dịu công chúng.

Mặc cho những tranh cãi nảy lửa giữa các bên, phần hai của dự án điện ảnh này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn cầu, khi khán giả chờ xem ê-kíp sẽ xử lý bài toán lịch sử đầy nhạy cảm này ra sao.