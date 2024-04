Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 12: Ông Trường tỉnh lại, Nghĩa bị ‘đánh úp’?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 11 tối qua tiếp tục những diễn biến kịch tính. Sau khi ông Trường nhập viện vì đột quỵ, Nghĩa bắt tay với người phụ trách pháp lý của công ty Lan Hà là Tuấn. Cả hai thông báo công ty đang gặp nhiều vấn đề lớn, cần một người có đủ thẩm quyền để điều hành. Trong khi đó, ông Trường đã chuyển nhượng công ty, tài sản cho Ngân Hà. Trước tình thế này, Ngân Hà đã ký vào văn bản ủy quyền cho Nghĩa làm tổng giám đốc công ty trong vòng 2 tháng.

Mỹ Đình quay clip Nghĩa quấn quýt bên An Nhiên và con trai Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, sau khi biết chồng nhập viện, bà Hạ Lan đã vào bệnh viện cùng con gái. Và bà đã rất hốt hoảng sau khi biết Ngân Hà bổ nhiệm chồng làm tổng giám đốc. Có vẻ bà Hạ Lan đã nắm được nhiều thông tin về Nghĩa nhưng chưa kịp nói với con gái...

Sau đó, bà Hạ Lan quyết định nói ra sự thật bố của con trai An Nhiên chính là Nghĩa. Trong trạng thái hoang mang, Ngân Hà gọi điện cho chồng nhưng Nghĩa cố tình không nghe máy vì đang ở cạnh An Nhiên. Nghĩa bàn với An Nhiên sẽ cho Ngân Hà nhận một cái kết hoàn hảo trong tiệc sinh nhật lần thứ 35 của cô.

Mặt khác, Nghĩa mua vé máy bay, ép bà Xinh vào Sài Gòn ngay trong đêm vì anh ta sợ mẹ không giữ được bình tĩnh, làm lộ kế hoạch trả thù của mình.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 11 còn có cảnh Mỹ Đình tiếp tục bị chồng cũ quấy rối. Lân đã lén về lại căn hộ trước kia và bày tiệc chờ vợ cũ. Nhưng khi Mỹ Đình bước vào nhà cùng với Nam, cô yêu cầu chồng cũ biến khỏi cuộc đời cô nếu không sẽ bị lãnh hậu quả từ mẹ vợ cũ. Lân nghe đến tên bà Mến đã "bỏ của chạy lấy người".

Cuối cùng Nghĩa cũng "lật bài" với Ngân Hà Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 12 tối nay 3.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục hé lộ những diễn biến hấp dẫn. Có vẻ như Nghĩa vừa đặt phòng tổ chức sinh nhật cho Ngân Hà tại cùng một địa điểm hắn muốn tổ chức sinh nhật cho con trai. Nên khi Mỹ Đình đến dự hơi sớm thì thấy cảnh Nghĩa quấn quýt bên vợ con trong một phòng tiệc được trang trí rất đẹp. Mỹ Đình tính xông vào bắt tại trận nhưng cô đã kiềm chế, chỉ đứng bên ngoài quay clip.

Ở một cảnh khác, ông Trường đã tỉnh lại và muốn bà Hạ Lan gọi Ngân Hà đến ngay lập tức.

Ông Trường đã tỉnh lại Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 12 còn có cảnh kịch tính khi trong căn phòng được bày biện tiệc sinh nhật do Nghĩa sắp xếp, Ngân Hà đến trong bộ dạng mệt mỏi… Có lẽ cô đã biết việc Nghĩa có con riêng. Cô nói rằng Nghĩa đã ngoại tình mà còn sắp xếp tiệc sinh nhật cô công phu như vậy. Lúc này, Nghĩa còn trêu đùa với Ngân Hà, giả vờ như không có chuyện gì nhưng thật ra là đã "lật bài" rồi.

Ngân Hà sẽ không để chồng đắc ý? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 12: Ông Trường tỉnh lại, Nghĩa bị "đánh úp"?