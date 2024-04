Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 18: An Nhiên 'máu lạnh' cỡ nào?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 17 tối qua tiếp tục những nội dung hấp dẫn khi Ngân Hà chủ động hẹn gặp Vũ. Cô nhờ anh xem kết quả xét nghiệm máu của ông Trường trước đây đã bị đánh tráo.

Ngân Hà đến công ty Lan Hà nhờ trích xuất camera ngày bố cô bị đột quỵ, xem trước đó có gặp ai không? Nghĩa đã ngăn cản và cho biết dữ liệu chỉ được giữ 15 ngày. Sau đó, Ngân Hà và Nghĩa tiếp tục đấu khẩu. Ngân Hà cố tình ghi âm lại nhưng bị Nghĩa phát hiện, giật điện thoại để xóa.

Ngân Hà tuyên bố sẽ không ly hôn để Nghĩa không thể "hợp thức hóa" với An Nhiên, cao chạy xa bay sang Canada.

An Nhiên bị Ngân Hà "vỗ mặt" Chụp màn hình

Trong một vài tình tiết khác của tập tối qua có thể thấy An Nhiên đang nôn nóng muốn cùng Nghĩa và con trai định cư nước ngoài. Cô đã nhờ người xem nhà bên đó cũng như chuẩn bị một số thủ tục, chỉ cần Nghĩa mau chóng ly hôn và bán công ty Lan Hà nữa là có thể đi.

Nhưng trong một cảnh khác, nửa đêm đang nằm cạnh An Nhiên, Nghĩa nói mơ rồi xoa bụng hỏi cô có bị lạnh không, muốn uống sữa không. An Nhiên hiểu rằng những điều này Nghĩa đã từng làm suốt 5 năm. Nhưng sáng ra, cô bắt đầu chất vấn Nghĩa và nghi ngờ rằng Nghĩa có tình cảm thật với Ngân Hà.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 18 tối nay 17.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến cho thấy An Nhiên chủ động hẹn gặp Ngân Hà và bị cô "vỗ mặt": "Nhưng ở đời không dễ như thế đâu, nhất là khi chúng ta đã rõ mặt nhau rồi. Tôi sẽ không bao giờ cho cô thứ mà cô muốn: đó chính là danh chính ngôn thuận… Tôi đâu cần thứ tình yêu của một kẻ bệnh hoạn như anh ta. Lần sau nếu muốn đi gặp tôi thì đi đôi giày cao hơn ấy, để cho nhân cách của cô được tăng thêm chút chiều cao".

An Nhiên muốn Nghĩa bán công ty Lan Hà dù không được giá cao Chụp màn hình

Ở một cảnh khác, An Nhiên hỏi Nghĩa về chuyện bán công ty Lan Hà. Nghĩa cho rằng thời điểm này nếu bán sẽ không được giá vì các "ông lớn" đều ngó lơ, chỉ được khoảng 100 tỉ đồng thôi. An Nhiên cho rằng giá đó cũng đâu có tệ. Nhưng có vẻ như Nghĩa đang tìm lý do để chưa bán công ty và An Nhiên đã nghi ngờ điều ấy.

Bà Xinh cho rằng An Nhiên "máu lạnh" Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 18 còn có cảnh bà Xinh nói chuyện với Nghĩa và cho rằng An Nhiên là kiểu phụ nữ "máu lạnh". Bởi không có người đàn bà nào lại dâng người đàn ông của mình cho một người đàn bà khác chỉ vì để anh ta trả thù, và lại đẩy người đàn ông ấy vào con đường tội lỗi.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 18: An Nhiên "máu lạnh" cỡ nào?