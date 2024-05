Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 34: Nghĩa lãnh hậu quả từ đồng bọn ra sao?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 33 tiếp tục những nội dung kịch tính khi bà Xinh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa An Nhiên với bác sĩ Tuấn. Cô ta muốn nhờ bác sĩ này tiếp tục làm giấy khám thai giả. Sau khi biết bà Xinh nghe được, An Nhiên đã tranh cãi với mẹ chồng và giả vờ ngã rồi bị đau bụng, gọi Nghĩa về. An Nhiên cố tình vu khống bà Xinh đã đẩy mình. Sau đó bác sĩ Thắng thông báo An Nhiên bị sảy thai.

Trước một An Nhiên khóc lóc, đau đớn vì bị mất con diễn như thật… Nghĩa chọn cách tin vợ dù sau đó bà Xinh có nói sự thật về những gì bà đã nghe. Nghĩa đưa ra đề nghị bà Xinh nên về ở căn nhà dưới quê anh ta vừa cho sửa lại. Còn An Nhiên thì đắc ý vì đã đuổi được bà Xinh ra khỏi nhà. Để diễn như thật thì An Nhiên đã uống thuốc hạ huyết áp nên Việt nhắn tin cảnh báo cô ta đừng nên lợi dụng.

Nghĩa không đồng ý với điều kiện của Tuấn Chụp màn hình

Trong tập phim này cũng có vài tình tiết cho thấy bà Xinh đến trước cổng nhà Hà nhưng bị bà Hạ Lan đuổi về. Còn Vũ thì đang gặp bác sĩ thân quen ở bệnh viện mà ông Trường từng điều trị để tìm thêm thông tin về kết quả xét nghiệm của ông Trường có gì khuất tất không.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 34 tối nay 27.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến cho thấy Tuấn pháp chế cũng là đồng bọn của Nghĩa ở công ty Lan Hà. Tuấn đòi rời khỏi công ty với một điều kiện anh ta phải nhận 10% hoa hồng từ việc bán công ty. Trước đó Tuấn và Nghĩa đã có nhiều mâu thuẫn vì thương vụ bán Lan Hà. Nghĩa có vẻ không đồng ý vì cho rằng Tuấn quá tham nhưng Tuấn lại khẳng định mình nhận được là xứng đáng với tất cả những gì đã giúp Nghĩa.

Hà cố tình lảng tránh trước chân tình của người yêu cũ Chụp màn hình

Một diễn biến trong tập tối nay có thể thấy Vũ bày tỏ nỗi lòng của mình với Ngân Hà. Những nuối tiếc, bất lực và cả chân tình của anh dành cho cô. Còn Ngân Hà thì có vẻ cố tình lờ đi vì cô nghĩ mình đang bụng mang dạ chửa.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 34: Nghĩa sẽ lãnh hậu quả từ đồng bọn?