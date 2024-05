Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 35 tối qua tiếp tục những nội dung kịch tính liên quan đến clip Nghĩa cho thuốc vào ly nước khiến ông Trường đột quỵ mà Tuấn pháp chế đang giữ. Lúc đầu bà Hạ Lan định nhờ bé Anh Chi quay lại clip đó nhưng không thành vì khi Anh Chi đến nhà Tuấn học thêm với con gái Tuấn thì anh này đã mang máy tính đi làm.

Nghĩa bị công an "vịn" khi chuẩn bị ra sân bay Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác thì Vũ đã nhờ Khôi, một chuyên viên về IT giúp đỡ. Khôi có cậu con trai bị bệnh tim rất nặng nhờ Vũ mà ca phẫu thuật thành công nên Khôi rất mang ơn Vũ. Nên Khôi đã trực tiếp gọi điện cho Tuấn với lý do nhờ Tuấn tư vấn thành lập công ty trong lĩnh vực IT.

Tại quán cà phê, Khôi và Nam phối hợp với nhau để Khôi lấy được dữ liệu từ máy tính của Tuấn nên đoạn clip ngay lập tức được sao chép sau vài phút lơ là của Tuấn. Sau khi nhận được đoạn clip qua email từ Khôi, Vũ gọi cho Ngân Hà thì hình như cô đang gặp sự cố về cái thai nên đã đến khoa phụ sản để kiểm tra.

An Nhiên sẽ rơi vào thế tay trắng? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 35 còn có cảnh vợ chồng An Nhiên chuẩn bị hành lý để đi định cư Canada. Trước đó Nghĩa cũng đã đồng ý chi 8% cho Tuấn pháp chế để hắn xóa clip.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 36 tối nay 29.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết căng thẳng khi vợ chồng Nghĩa chuẩn bị rời khỏi căn hộ để ra sân bay thì công an ập đến đòi kiểm tra căn cước của Nghĩa khiến anh ta tái mặt.

Bà Hạ Lan hỏi Nam về Vũ Chụp màn hình

Một tình tiết trong tập này sẽ mở ra vài diễn biến mới khi bà Hạ Lan hẹn Nam tới nhà để hỏi thăm về Vũ. Trước đó bé Anh Chi vô tình tiết lộ về chú Vũ, người thường xuyên bên cạnh hỗ trợ Hà khiến bà Hạ Lan tò mò…

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 36: An Nhiên trắng tay khi Nghĩa bị bắt?