Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 38: Ngân Hà tiết lộ với Nghĩa về đứa con?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 37 tối qua có những diễn biến cho thấy Ngân Hà đã xin giảm nhẹ cho Nghĩa nên anh ta chỉ nhận mức án 3 năm tù. Bà Xinh động viên con trai cải tạo tốt. Đúng ngày Nghĩa bị tuyên án thì Ngân Hà cũng chuyển dạ sinh con. Cô thuận lợi sinh em bé dù phải trải qua hành trình khá vất vả.

Bà Hạ Lan khuyên Hà nên vào thăm Nghĩa Chụp màn hình

Một vài diễn biến trong tập này cho thấy trước khi bị bắt, Nghĩa đã nghi ngờ bé Gôn không phải con của mình sau vài lần đụng mặt Việt. Nên Nghĩa đã âm thầm lấy móng tay, tóc của mình và bé Gôn đi xét nghiệm ADN. An Nhiên biết chuyện đã điện thoại báo cho Việt và Việt sau đó đã tráo mẫu. Như vậy bé Gôn là con của Việt dù An Nhiên vẫn mong bé là con của Nghĩa.

Sau khi Nghĩa đi tù, Việt đã cảnh báo và bày cho An Nhiên cách nắm lấy tài chính vì rõ ràng Nghĩa đã có động thái nghi ngờ. Nên sau đó khi vào thăm Nghĩa, An Nhiên đã thông báo lấy lại được số tiền từ Tuấn pháp chế nhưng cô ta đã đem đi đầu tư rồi. Nghĩa có vẻ không vui nên khi An Nhiên hỏi tiền để đầu tư tiếp thì anh gạt đi. Nghĩa cũng muốn An Nhiên đón bà Xinh lên để cùng chăm sóc cho Gôn. Ở trong tù, có thời gian rảnh, Nghĩa xâu chuỗi lại mọi chuyện và có vẻ anh vẫn nghi ngờ về bé Gôn…

Ngân Hà có tiết lộ với Nghĩa về đứa con không? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 37 còn có cảnh bà Hạ Lan sau khi nhìn thấy Vũ ẵm con gái của Hà trong bệnh viện đã rất xúc động. Nên sau đó, bà đã nói rõ sự thật với Hà rằng ngày xưa chính bà đã yêu cầu Vũ rời xa Hà sau khi biết họ yêu nhau. Nên giờ khi nhìn thấy Vũ vẫn còn tình cảm với Hà, bà phải nói sự thật để không áy náy gì nữa.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 38 tối nay 4.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy bà Hạ Lan đã khuyên Hà vào thăm Nghĩa và nói rõ ràng một lần để đàng hoàng bước tiếp. Và Hà đã vào thăm chồng cũ. Cô muốn kết thúc ân oán với Nghĩa dù Nghĩa có buông bỏ được hay không thì cô và gia đình mình vẫn sẽ không oán hận gì Nghĩa nữa…

Mỹ Đình căng thẳng khi gặp mẹ của Nam Chụp màn hình

Một cảnh trong tập phim tối nay cho thấy sau khi Mỹ Đình và Nam chính thức yêu nhau, mẹ của Nam đã chủ động hẹn gặp Mỹ Đình. Vốn chơi thân với Nam nên Mỹ Đình cũng từng vài lần gặp bà Xuân. Nhưng lần này với tư cách khác nên cô khá hoang mang. Trong tập này, Mỹ Đình cùng tập nấu ăn với mẹ chồng tương lai. Thấy cô căng thẳng, bà Xuân đã động viên. Bà cho rằng bố của Nam cũng là người chồng thứ hai của bà nên bà không có ác cảm gì với chuyện Mỹ Đình từng ly hôn.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 38: Ngân Hà sẽ tiết lộ với Nghĩa về đứa con của hai người?