Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 4: Vì sao bà Hạ Lan nghi ngờ An Nhiên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 3 có những diễn biến cho thấy mối quan hệ giữa Ngân Hà và bà Hạ Lan tiếp tục căng thẳng. Trong tập này Ngân Hà thuyết phục mẹ hãy buông bỏ nỗi hận trong lòng mình để sống vui hơn còn bà Hạ Lan thì cho rằng con gái luôn chạy theo phe của những kẻ phản bội bà. Trong thâm tâm của bà Hạ Lan luôn nghĩ chồng ngoại tình nên đã bí mật cho người theo dõi mọi hành tung của ông Trường. Bởi bà trước kia là cả thế giới của ông ấy và họ từng hạnh phúc. Còn bà từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng nhưng vì hận chồng rồi bị thương ở chân nên lui về một góc, sống trong tâm lý nặng nề suốt bao năm không dứt. Còn Ngân Hà vẫn day dứt với mẹ vì cho rằng mình đã gây ra lỗi tày đình gì đấy. Và trong ký ức của cô, trước năm 12 tuổi, Ngân Hà vẫn là cô công chúa nhỏ trong lòng mẹ ruột.

An Nhiên bị bà Hạ Lan nghi ngờ và cho người theo dõi Chụp màn hình

Trong tập 3 của Trạm cứu hộ trái tim còn có những tình tiết gay cấn khi Hữu Nghĩa mỗi tối vẫn dỗ dành vợ uống sữa và anh ta cho một chất bột trắng vào đấy. Một cảnh khác của phim còn là cuộc gặp giữa vợ chồng Nghĩa và An Nhiên. Ngân Hà vô tư giới thiệu chồng với cô bác sĩ tâm lý. Nghĩa vẫn chào hỏi An Nhiên bình thường. Nhưng An Nhiên thì cố tình khoe chiếc túi của mình giống hệt của Ngân Hà và đứng nhìn vợ chồng Nghĩa rời đi trong ánh mắt khó chịu và đầy toan tính.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 3 còn có những cảnh cho thấy công ty của ông Trường đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các công ty đối thủ. Hữu Nghĩa làm việc dưới trướng của bố vợ và như cánh tay đắc lực của ông Trường.

Ngân Hà dửng dưng khi nghe tin người yêu cũ trở về Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 4 tối nay 18.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Mỹ Đình báo với Ngân Hà việc người yêu cũ của cô là Vũ (Trương Thanh Long) đã trở về. Ngân Hà có vẻ dửng dưng với tình cũ bởi 15 năm trước Vũ đã bỏ cô mà đi không có một lời giải thích nào.

Một cảnh trong tập phim này cho thấy chồng của Mỹ Đình năn nỉ vợ cho mình một cơ hội nhưng Mỹ Đình quyết liệt cho rằng họ đã ly hôn và sai lầm lớn nhất của cô là kết hôn với anh ta.

Lân năn nỉ Mỹ Đình cho hắn cơ hội hàn gắn Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 4 còn có diễn biến gây tò mò là An Nhiên đến nhà bà Hạ Lan để tiếp tục điều trị tâm lý cho bà. Đang vui vẻ tiễn cô ta về thì bà Hạ Lan phát hiện ra mùi nước hoa đàn ông mà An Nhiên xài. Bà ngay lập tức tỏ thái độ không thích khiến An Nhiên hơi sượng và xin lỗi. Sau đó bà Hạ Lan đã gọi điện sai người theo dõi An Nhiên.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 4: Bà Hạ Lan đã phát hiện ra điều gì ở An Nhiên?