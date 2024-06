Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 43: An Nhiên bị vợ Việt đánh ghen?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 42 có những nội dung cho thấy cuối cùng Vũ cũng cầu hôn Ngân Hà nhưng cô từ chối. Lý do Hà đưa ra là không tự tin vào bản thân mình nhưng thật ra Ngân Hà đã bị những lời nói của mẹ Vũ làm ảnh hưởng.

Ở một cảnh khác, ông Trường nhìn thấy con gái đau khổ vì không dám đón nhận hạnh phúc mới, tình yêu của Vũ chỉ vì mình nên ông đã khóc ngất vì thương con. Bà Hạ Lan nhìn chồng dằn vặt cũng cảm thấy xót xa.

Nghĩa đang toan tính nhiều thứ mà An Nhiên không thể biết Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác, An Nhiên kể với Gôn về ước mơ trở thành diễn viên múa của cô lúc nhỏ. Từ đó cũng hé lộ nguyên nhân vì sao cô ta lại hận bà Hạ Lan và Ngân Hà đến vậy.

Ngày ấy, An Nhiên tham gia cuộc thi múa có bà Hạ Lan làm giám khảo. Nhưng vì bị ai đó cầm nhầm đôi giày múa nên An Nhiên đã múa với một đôi giày khác, dẫn đến bài thi không tốt và cô bị loại.

Mẹ của An Nhiên và cô bé đã đến gặp bà Hạ Lan, năn nỉ cho An Nhiên thêm cơ hội nhưng bà Hạ Lan không đồng ý. Thêm nữa, khi biết Ngân Hà đã cầm nhầm đôi giày của mình nên từ đó An Nhiên nuôi hận thù.

Vợ của Việt đến tận spa dằn mặt An Nhiên Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 42 còn có những tình tiết cho thấy Nghĩa đã ra tù sớm hơn dự kiến nhưng anh không báo cho An Nhiên mà gặp Mỹ (Hoàng Khánh Ly). Có vẻ như Nghĩa đã cài cắm Mỹ vào làm việc tại spa của An Nhiên và Việt, nên hầu như Nghĩa nắm hết mọi hoạt động của An Nhiên.

Nghĩa nhờ Mỹ đón bà Xinh đến gặp anh. Và chính Nghĩa cũng thừa nhận mình chỉ là con cờ trong kế hoạch trả thù gia đình bà Hạ Lan của An Nhiên chứ cô ta không đơn giản chỉ vì mối thù của Nghĩa.

Nghĩa bế con gái mà không hề biết Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 43 sẽ lên sóng tối 17.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy Nghĩa vẫn trở về với mẹ con An Nhiên nhưng anh tỏ ra không quan tâm đến chuyện trả thù, đối đầu Ngân Hà nữa khiến An Nhiên ngạc nhiên. Cô ta còn hỏi Nghĩa về khoản tiền bán công ty Lan Hà.

Một tình tiết cũng khá thú vị trong tập phim này là Nghĩa đưa bé Gôn đi chơi ở khu trò chơi thì thấy bé Kitty ngồi khóc tìm mẹ ở đó. Nghĩa bế bé Kitty đi tìm mẹ thì Ngân Hà vừa tới.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 43 còn có nội dung gay cấn là vợ của Việt đã tìm đến tận spa của An Nhiên và Việt để dằn mặt…

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 43: An Nhiên bị đánh ghen?