Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 47: An Nhiên trả thù Nghĩa ra sao?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 46 tối qua tiếp tục những nội dung cho thấy Nghĩa giao An Nhiên cho vợ Việt xử lý còn anh ta lên kế hoạch riêng để tiếp tục đối phó với vợ. An Nhiên vét sạch tiền mua lại spa và vợ Việt có một số tiền lớn.

An Nhiên gần như không còn bình tĩnh khi bị Nghĩa "lật bài" Chụp màn hình

Nhưng trong một vài tình tiết khác thì Nghĩa thuê người đến gây rối, rồi bóc phốt spa của An Nhiên làm ăn kiểu "treo đầu dê bán thịt chó", quá khứ làm "tiểu tam" của cô cũng bị moi lại khiến An Nhiên rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chưa hét, An Nhiên đã lấy tóc của Nghĩa và bé Kitty để đi xét nghiệm ADN, kết quả họ là cha con nên cô càng điên tiết.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 46 còn có những diễn biến cho thấy sau khi nghe lời khuyên của bà Hạ Lan, Ngân Hà đã đến nhà gặp mẹ của Vũ. Cô mong bà Trúc cho cô thêm chút thời gian để có thể chấp nhận mối quan hệ giữa mình và Vũ. Ngân Hà cũng khẳng định sẽ chờ đợi Vũ cho đến khi nào bà Trúc chấp nhận cô.

Ở một vài nội dung khác thì Vũ chuẩn bị phẫu thuật tim cho bệnh nhân thì nhận điện thoại của cô Tuyết báo tin Kitty nuốt nắp viết nên cấp cứu ở bệnh viện. Vũ nhờ thay bác sĩ phẫu thuật rồi chạy đến chỗ Kitty khiến bệnh nhân hôn mê vì phẫu thuật gặp sự cố. Người nhà của bệnh nhân phản ứng cho rằng Vũ tắc trách và chuyện này bị bóc phốt lên mạng xã hội. Vũ bị đình chỉ chuyến hội thảo ở Thụy Sĩ.

Trước đó An Nhiên đã dọa mẹ chồng Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 47 tối nay 25.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy An Nhiên đã hù dọa bà Xinh nếu tiết lộ cho Nghĩa biết chuyện Kitty chính là con gái của Nghĩa. Lúc này An Nhiên gần như mất kiểm soát nên nói chuyện với bà Xinh theo kiểu rất căm tức. Nghĩa đứng trong nhà nghe hết mọi chuyện. Sau đó có cảnh Nghĩa gọi cho Hà hẹn gặp nhưng cô từ chối nên Nghĩa nói luôn mình chính là bố của Kitty.

Ở một cảnh khác rất căng thẳng là Nghĩa "lật bài" với An Nhiên chuyện bé Gôn không phải con ruột của anh khiến cô sốc nặng và có lẽ mọi thứ chấm hết với An Nhiên.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 47: An Nhiên trả thù Nghĩa ra sao?