Phim 'Trên từng cây số' dạo bước theo ký ức thế hệ 6X, 7X

Cuối thập niên 1970, đầu những năm 1980, lứa khán giả nay đã bước sang tuổi 50-60 ắt hẳn còn nhớ mãi “trai đẹp” Stefan Danailov thể hiện xuất sắc vai Thiếu tá Deyanov và Grigor Vachkov vai Đại úy Mitko Bombov trong bộ phim truyền hình nhiều tập của Bulgaria Trên từng cây số.

Trên từng cây số kể về cuộc chiến của nhân dân Bulgaria trong Chiến tranh thế giới thứ hai, công cuộc tái thiết và chống lại các lực lượng phá hoại. Bộ phim gồm 26 tập chia làm hai phần, quay vào những năm cuối thập niên 1960 và bắt đầu trình chiếu từ năm 1969.

Phim lần theo dấu vết các cuộc đấu tranh của phong trào Cộng sản từ năm 1923 đến 1944. Thiếu tá Deyanov và Mitko Bombov là những nhà hoạt động của Đảng XHCN Bulgaria, tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc, đánh đuổi Phát xít Đức, giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Nhớ mãi hình bóng thần tượng “Thiếu tá Deyanov”

Ngày đó, hằng tuần ở Sài Gòn cúp điện đến 4 ngày đêm, nên mỗi khi Đài truyền hình phát sóng Trên từng cây số, đám trẻ con trong xóm nhao nhao vì phim chỉ chiếu tối thứ tư và chủ nhật nên nơi nào bị cúp điện là bọn trẻ phải năn nỉ bố mẹ đèo xe đạp chạy qua nhà người thân hay bạn bè “xem ké”. Cứ thế bộ phim len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn trẻ thơ, dạy cho con trẻ niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, sự hi sinh, vì gia đình, vì Tổ quốc mà không cần bất cứ câu khẩu hiệu hay chiến dịch nào để “lên gân”.

Nếu thế hệ cha ông đất Sài Thành trước 1975 thần tượng những gương mặt điện ảnh thuộc thế hệ nay đã “thất thập cổ lai hy” hay thành người thiên cổ như Alain Delon, John Wayne, Burt Lancaster… thì lứa 6X, 7X sẽ không bao giờ quên Thiếu tá Deyanov - Stefan Danailov vì vẻ điển trai và lối diễn xuất điềm đạm, đúng chất người Cộng sản. Khi đóng 2 vai chính trong Trên từng cây số Danailov mới 27 tuổi còn Bombov thì bước sang tuổi 37.

Nhiều khán giả trong đó không ít phái yếu “mê mệt” Danailov tìm cho được ảnh của nam diễn viên trên báo chí cả trong lẫn ngoài nước cắt nhỏ và bỏ bóp, lâu lâu mang ra… ngắm!

Xem Trên từng cây số dù chỉ là phim đen trắng, kỹ xảo cũng không là gì so với các bom tấn Hollywood ngày nay nhưng “hồn cốt” của lòng yêu nước thì rõ ràng không hề thiếu. Thiếu tá Deyanov và Đại úy Bombov đại diện cho chủ nghĩa anh hùng - thứ khác xa với những anh hùng ảo của Marvel - bởi số phận của nhân vật họ thể hiện gắn chặt với ký ức của nhiều khán giả qua Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 tàn khốc, đẫm máu bậc nhất thế kỷ 20 và dĩ nhiên họ là hiện thân của những người hùng thầm lặng giữa đời thường, sẵn sàng hi sinh mạng sống vì độc lập, tự do của dân tộc.





Khán giả Việt Nam vẫn luôn nhớ mãi đoạn mở đầu mỗi tập phim, với tiếng thét của một chiến sĩ trước khi hy sinh: “Chúng tôi có mặt trên từng cây số của đất nước” và sau đó là ca khúc phim vang lên, nổi tiếng đến nỗi ai đã xem phim cũng có thể nhớ được giai điệu. “Chúng tôi có mặt trên từng cây số của đất nước” còn là câu nói bất tử của cả một thế hệ trẻ sẵn sàng xả thân, cống hiến cho Tổ quốc.

Trên từng cây số dựa theo kịch bản của Pavel Vezhinov và Georgi Markov, Petko Bonchev, Lubomir Charlandzhiev, Nedelcho Chernev đạo diễn. Ca khúc trong phim được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Costa Karageorgiev. Đây có thể là một trong những bộ phim được phát nhiều nhất trên Đài truyền hình những năm tháng đó. Khán giả Việt được xem Trên từng cây số nhiều lần vào thập niên 1970-1980 mà không hề chán. Dù đã xem đi xem lại nhưng những khán giả từ già đến trẻ đều háo hức đón nhận bộ phim, trông chờ thần tượng Deyanov xuất hiện bên cạnh người bạn chiến đấu thân tình có dáng vẻ tròn trĩnh, tính tình xởi lởi Bombov.

Hai diễn viên chính đã đi xa

Hai chiến sĩ tình báo Deyanov và Bombov, cặp bài trùng trong vài chục tập phim Trên từng cây số nay đều không còn. Grigor Vachkov (vai Bombov) qua đời năm 1980 ở tuổi 48.

Ngày 27.11.2019, Stefan Danailov cũng từ trần, thọ 77 tuổi. Ông là Đảng viên Đảng XHCN Bulgaria, Đại biểu Quốc hội Bulgaria khóa 39, 40, 41, 42, 43, 44, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Bulgaria (từ 16.8.2005 đến 27.7.2009), đóng hơn 150 phim. Danailov nhận danh hiệu Nghệ sĩ Danh dự năm 1975 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 1983.

Theo trang Blitz của Bungaria, trong một bài báo nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của Stefan Danailov, tác giả cho biết Trên từng cây số từng được phát sóng tới 5 lần tại Việt Nam và “Thiếu tá Deyanov” nhiều lần được mời sang thăm Việt Nam.

Hơn 40 năm trôi qua, cuộc sống vẫn trôi nhanh về phía trước. Nhưng những gì thuộc về ký ức vẫn còn mãi. Ngày đó những người trẻ sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề vẫn luôn có mặt bên nhau “trên từng cây số” lúc khổ đau, hoạn nạn mà không chút so đo, hơn kém nhau về của cải, tiền tài, danh vọng. Khán giả như thuộc từng lời thoại, từng đoạn phim mà Stefan Danailov và Grigor Vachkov thể hiện, vui đó, buồn đó rồi khóc đó nhưng không hề bi lụy, não tình mà thấm đẫm chất anh hùng cách mạng.

Và cùng với Hồ sơ thần chết, Khi đàn sếu bay qua, Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân, Matxcơva không tin vào những giọt nước mắt, Maika-Cô bé từ trên trời rơi xuống… thì Trên từng cây số đã góp phần vào điểm son của nền điện ảnh khối XHCN được công chúng Việt yêu thích một thời.