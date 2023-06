Phim truyền hình Nga khiến khán giả châu Á thích thú

Năm 2022, ngành công nghiệp điện ảnh Nga đã sản xuất 345 phim truyện và 24 phim hoạt hình. Phim bộ của Nga đã được phát sóng trên truyền hình Việt Nam và đã được quảng bá tại Triển lãm Telefilm Việt Nam, từ 08.06.2023 tại TP.HCM, các công ty Nga đã giới thiệu đến các nhà phân phối Việt Nam và Châu Á một loạt phim mới. Dưới đây là một vài dự án mà Nga đã phát hành.

Poster phim Sisters - START online cinema; Elizaveta - Đài Phát thanh và Truyền hình Nga

Sisters (START online cinema) là một bộ phim tình cảm hài hước, câu chuyện về ba chị em gái từ lâu đã trở nên xa lạ với nhau, nhưng sau cái chết của người cha, họ buộc phải cùng nhau quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Các tình huống tranh luận luôn tồn tại song song với các chủ đề triết học, các vấn đề xã hội được bộc lộ một cách hài hước. Rạp chiếu phim trực tuyến START cũng sẽ giới thiệu loạt phim: phim "The No Man Zone", phim tâm lý thần bí "Passengers", đã trở thành phim truyền hình ngắn hay nhất tại Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul năm 2021; loạt phim dành cho giới trẻ "The Gig"; và bộ phim truyền hình "Eva in Labor". Một số dự án START đã quen thuộc với khán giả Việt Nam, trong đó có phim phiêu lưu mạo hiểm "Sherlock: The Russian Chronicles".



Elizaveta (Đài Phát thanh và Truyền hình Nga) là một bộ phim phiêu lưu của cùng một đội ngũ tài năng đã tạo ra câu chuyện lịch sử "Ekaterina", được trình chiếu tại Việt Nam vào năm 2019 đã thành công rực rỡ. Trong loạt phim mới, chuyện tình của công chúa trẻ Elizaveta được kết hợp với những cảnh rượt đuổi, đấu tay đôi. Khán giả Việt Nam đã quen thuộc với nội dung do Đài Phát thanh và Truyền hình Nga sản xuất. Ngoài "Ekaterina", từ năm 2018, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) còn phát sóng các phim truyền hình "Two Legends", "Volition", "Sophia", phim truyện "The Spy", "The Soul of a Spy". "Sovteleexport.

Poster phim Five Minutes of Silence Nguồn: Hãng Truyền Hình NTV

Five Minutes of Silence (Hãng Truyền Hình NTV) là bộ phim truyền hình kể về một đội tìm kiếm và cứu nạn. Họ đã trở thành huyền thoại trong một chiến dịch giải cứu, các anh hùng đã tìm được cách cứu nạn một tình huống bất khả thi. Five Minutes of Silence là một loạt phim hành động dành cho mọi thành viên gia đình, với các nhân vật sống động, nhiều cảnh hành động và thông điệp tích cực. Phim bộ của NTV đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam: năm 2019, Arait Multimedia, một trong những nhà phân phối nội dung quốc tế hàng đầu, đã mua bản quyền bộ phim hành động "Countdown" tại Việt Nam. Công ty NTV nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, sự quan tâm của người Việt Nam đối với nội dung nước ngoài ngày càng tăng, chủ yếu thông qua các dịch vụ OTT và Five Minutes of Silence có thể trở thành cánh cửa đến nước Nga cho khán giả Việt Nam.



Poster phim Patient Zero Nguồn: Công ty sản xuất SREDA

Patient Zero (Công ty sản xuất SREDA) là một bộ phim truyền hình về đợt bùng phát HIV đầu tiên ở Liên Xô vào năm 1988. Vai chính trong phim do nam diễn viên tài năng người Kazakhstan, Askar Ilyasov thủ vai. Loạt phim kết hợp các nền văn hóa khác nhau về đạo đức, nghị lực, lịch sử và ý tưởng. Đối với SREDA, Việt Nam là một hướng phát triển mới. Ngày càng có nhiều đối tác châu Á quan tâm đến các sản phẩm của công ty. Phim "Silver Spoon" đã được chuyển thể thành công ở Hàn Quốc và đang tiến hành tại Ấn Độ; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; MENA cũng thường xuyên đánh giá loạt phim để làm lại tại các quốc gia.



Poster phim The Right Guy to Marry Nguồn: Russkoe Film Comlany

The Right Guy to Marry (Russkoe Film Comlany) là một bộ phim tình cảm hài hước kể về cuộc sống cô tiểu thư giàu có, người đã biết về sự phản bội của vị hôn phu, cô đã kết hôn với người đàn ông khác mà cô gặp. Chú rể không chung thủy, bằng mọi thủ đoạn, cố gắng giành lại cô ấy. Nữ chính bối rối không hiểu ai là người thực sự yêu mình, và ai chỉ đang theo đuổi tiền của cô ấy. Một câu chuyện như vậy sẽ tìm thấy đâu trên thế giới, các nền tảng phát trực tuyến tiếng Ả Rập đã thể hiện sự quan tâm đến loạt phim này.



Poster phim The Kidney Nguồn: KION

The Kidney (KION) - một bộ phim truyền hình kể về một thanh tra cứu hỏa 32 tuổi Natasha, người thông minh, máu lạnh và lôi cuốn. Vì lợi nhuận, cô ấy sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì. Natasha nghĩ rằng trong cuộc sống đều có thể mua được. Nhưng cô ấy đã sai, cô ấy phát hiện ra thận của mình đã bị hỏng và cô ấy chỉ còn sống được 3 tháng nếu không được cấy ghép, cần tìm được người hiến. Những người quen biết của cô đều từ chối. Không có cơ hội để sửa lỗi lầm trong quá khứ, và cuối cùng cô đành chấp nhận số phận khủng khiếp. Dự án bắt đầu trên nền tảng KION vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 và lập kỷ lục trong tuần đầu tiên. Bộ truyện được cả người xem và giới phê bình đón nhận nồng nhiệt.