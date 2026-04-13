Phim truyền hình về góc khuất đời sống hoa hậu lên sóng

Thu Thủy
13/04/2026 06:06 GMT+7

Lời hứa đầu tiên sẽ lên sóng VTV3 trong khung giờ vàng (20 giờ thứ năm và thứ sáu hằng tuần), dự kiến bắt đầu từ 16.4. Phim đánh dấu bước chuyển mới của dòng phim miniseries mà VTV đang triển khai, khi khai thác trực diện đời sống của các hoa hậu, một thế giới nhiều hào quang nhưng cũng đầy áp lực và góc khuất.

Câu chuyện xoay quanh Vi Minh (Huyền Trang), một cô gái trẻ người dân tộc Tày bước vào hành trình chinh phục danh hiệu sắc đẹp, từ đó đối diện với cám dỗ, những mối quan hệ phức tạp và những đánh đổi về tình thân, niềm tin. Phim đi sâu vào hành trình trưởng thành, những sai lầm và nỗ lực làm lại của mỗi cá nhân.

Cảnh trong phim Lời hứa đầu tiên

ẢNH: VFC

Theo đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, phim được quay với nhiều bối cảnh đẹp ở vùng núi Tuyên Quang, quy tụ dàn diễn viên gồm các gương mặt trẻ như Huyền Trang, Linh Sơn, Trình Mỹ Duyên, Việt Hoàng, ca sĩ Maya… cùng sự góp mặt của các người đẹp lần đầu lấn sân diễn xuất như á hậu Quỳnh Anh.

Với đề tài mới lạ, cách tiếp cận hiện đại, Lời hứa đầu tiên được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho phim giờ vàng, mở ra những câu chuyện gần gũi hơn với đời sống đương đại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
