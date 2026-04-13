Phim truyền hình về góc khuất đời sống hoa hậu lên sóng

Câu chuyện xoay quanh Vi Minh (Huyền Trang), một cô gái trẻ người dân tộc Tày bước vào hành trình chinh phục danh hiệu sắc đẹp, từ đó đối diện với cám dỗ, những mối quan hệ phức tạp và những đánh đổi về tình thân, niềm tin. Phim đi sâu vào hành trình trưởng thành, những sai lầm và nỗ lực làm lại của mỗi cá nhân.

Theo đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, phim được quay với nhiều bối cảnh đẹp ở vùng núi Tuyên Quang, quy tụ dàn diễn viên gồm các gương mặt trẻ như Huyền Trang, Linh Sơn, Trình Mỹ Duyên, Việt Hoàng, ca sĩ Maya… cùng sự góp mặt của các người đẹp lần đầu lấn sân diễn xuất như á hậu Quỳnh Anh.

Với đề tài mới lạ, cách tiếp cận hiện đại, Lời hứa đầu tiên được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho phim giờ vàng, mở ra những câu chuyện gần gũi hơn với đời sống đương đại.