Phim và hoạt hình Nga sẽ được chiếu tại Việt Nam

Từ 8 - 10.6.2023, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Phim & Nội dung, Thiết bị và Công nghệ truyền hình sẽ được tổ chức tại SECC, Q.7, TP.HCM. Russian Content Worldwide (RCW) thuộc Roskino sẽ tham dự gian hàng.

Tại triển lãm năm nay, 18 đài truyền hình Nga sẽ giới thiệu hơn 80 dự án phim, sê-ri phim, hoạt hình,... đến đông đảo đài phát thanh - truyền hình các nước.

Trong số các tác phẩm mới có The Challenge, phim đầu tiên được quay trên vũ trụ; bộ phim phiêu lưu Lost in The North kể về người phụ nữ bị lạc trong rừng Taiga; sê-ri phim Ballet về cuộc sống hậu trường sau ánh hào quang sân khấu; loạt phim hoạt hình dành cho thanh thiếu niên The Steel Family: Brotherhood vs Gold; phim hoạt hình dài tập Detective Chirp & the Golden Beehive; loạt phim Chaliapin kể về ca sĩ Opera vĩ đại Fyodor Chaliapin; phim kinh dị hành động Centaur, và nhiều phim khác.

Poster phim

Người mua nội dung từ Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ tham gia Telefilm Vietnam 2023.

Bà Ekaterina Naumova - Quyền Giám đốc điều hành của Roskino, cho biết: "Năm ngoái, ngành công nghiệp điện ảnh Nga lần đầu tiên có mặt tại Telefilm Việt Nam, chủ yếu qua định dạng trực tuyến và đây là lần đầu tiên chúng tôi làm quen với thị trường này và khách hàng quốc tế rất quan tâm đến các dự án hoạt hình, phim tài liệu, phim hành động và hài kịch của Nga, cũng như mua bản quyền nội dung các phim dài tập Nga.

Năm nay, để tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội của thị trường phim và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các kênh truyền hình địa phương, nền tảng VOD và nhà phân phối, chúng tôi sẽ tham dự Telefilm ngoại tuyến quy mô lớn của các nhà sản xuất nội dung hàng đầu của Nga. Sự kiện này sẽ cho phép gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng, tăng cường tương tác với các đồng nghiệp nước ngoài, những điều mà định dạng trực tuyến không thể làm được. Các công ty Nga sẽ giới thiệu rất nhiều nội dung bao gồm cả kịch bản dài tập, hoạt hình, cũng như các bộ phim truyện quy mô lớn ở nhiều thể loại khác nhau. Chúng tôi hy vọng rằng năm nay nhu cầu đối với các dự án từ Nga sẽ lớn hơn".

Phim và sê-ri

Cụm Roskino sẽ trình chiếu hơn 20 phim tại Telefilm. Nội dung chính là phim kịch tính, hành động. Những bộ phim được giới thiệu tới người mua nội dung quốc tế như một phần của buổi trình chiếu đặc biệt do Roskino tổ chức, sẽ có The Challenge (Đối tác trung tâm), đã lọt vào top những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới năm 2023; phim phiêu lưu Centaur (Planeta Inform Film Distribution); bộ phim bóng đá Eleven Silent Men (Pimanov & Partners).



Bộ phim chính kịch phiêu lưu Lost In The North, dựa trên sự kiện có thật, kể về một người phụ nữ gia nhập bộ tộc du mục Siberia (Planeta Inform Film Distribution ); phim kinh dị hành động - Like A Man và Who's there? (Central Partnership). Ngoài ra, kho nội dung của Nga còn bao gồm các bộ phim khoa học viễn tưởng (Reversible Reality từ Art Pictures Distribution).

Các nhà phân phối châu Á có thể khám phá các bộ phim của công ty Stella Release và trung tâm sản xuất VGIK-Debut. Phim tình cảm lãng mạn Longer Than A Day; phim truyền hình dành cho giới trẻ Ada và The Secret Passion; và phim truyền hình về nữ diễn viên ba lê chính của Nhà hát Mariinsky; The Four Seasons, tác phẩm đầu tay của đạo diễn nhà vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới và huy chương đồng Olympic 2010 Maxim Shabalin.

35 dự án thuộc nhiều thể loại sẽ được giới thiệu bởi: START, Art Pictures Distribution, KION, Sreda Russkoe Film Company. Dòng phim lịch sử (Đài phát thanh và truyền hình, NTV, ODIN-MEDIA và Pimanov & Partners); Phim truyền hình (Patient Zero, Passengers, The Last Love on Earth); phim thể thao Home Base, Cloister, mùa thứ hai của bộ phim truyền hình Psychic.

Phim tài liệu Nga cũng là chủ đề thị trường châu Á quan tâm. Một loạt các nội dung mang tới Triển lãm: môi trường (Hy vọng vô hình); lịch sử (Unknown Kremlin. Stories, Legends, Facts and Kremlin-9. June 41st. Unmarked Secret); thiên nhiên và du lịch (The Highest Point và The Great North Way và Thợ săn độ sâu).

Hoạt hình

Sẽ có 6 công ty hoạt hình tham dự quảng bá sản phẩm tại triển lãm: Voronezh, SMF, Fixies, Riki Group, YARKO, KinoAtis. Các công ty hoạt hình Nga sẽ giới thiệu 25 dự án tại thị trường Telefilm Việt Nam.

Công ty Roskino là một trong những công ty đại diện cho điện ảnh của Nga trên thị trường quốc tế về quảng bá phim. Nhiệm vụ của Roskino là đưa điện ảnh Nga ra toàn thế giới, mang đến cơ hội cho các nhà làm phim Nga hội nhập toàn cầu.