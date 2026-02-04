Phim về vợ ông Trump gây tranh cãi

Đệ nhất phu nhân Melania Trump Ảnh: Reuters

Dù đạt doanh thu mở màn đáng chú ý, tác phẩm xoay quanh vợ của ông Trump do Brett Ratner đạo diễn, lại vấp phải nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình quốc tế.

Theo số liệu công bố, bộ phim thu về khoảng 7 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên tại thị trường Bắc Mỹ. Con số này được xem là tương đối tích cực đối với một phim tài liệu mang đề tài chính trị, đặc biệt trong bối cảnh dòng phim này vốn kén người xem. Tuy nhiên, thành công về mặt doanh thu không đồng nghĩa với sự đồng thuận từ giới chuyên môn.

Nội dung phim tập trung khai thác quãng thời gian 20 ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Trump, với nhân vật trung tâm là bà Melania Trump. Thông qua các cảnh quay hậu trường, ê-kíp làm phim tái hiện những khoảnh khắc chuẩn bị trang phục, lịch trình, các cuộc gặp gỡ và không gian sinh hoạt xoay quanh Đệ nhất phu nhân Mỹ trong giai đoạn được xem là mang tính lịch sử đối với gia đình Trump.

Tuy vậy, theo đánh giá của nhiều tờ báo lớn, cách tiếp cận này chưa đủ để tạo nên một chân dung có chiều sâu. The Guardian (Anh) là một trong những tờ báo có nhận xét khắt khe nhất khi chấm phim 1/5 sao. Cây bút Xan Brooks của tờ báo này mô tả tác phẩm là "ảm đạm, vô hồn", tập trung nhiều vào hình ảnh hào nhoáng nhưng thiếu nội dung thực chất.

Cùng quan điểm, The Atlantic (Mỹ) cho rằng bộ phim thiếu các tình tiết mang tính cao trào cần thiết để giữ nhịp kể chuyện. Theo nhận định của tờ báo này, việc lựa chọn lát cắt thời gian ngắn nhưng không khai thác được những chuyển biến tâm lý hay góc nhìn nội tâm khiến tác phẩm trở nên đơn điệu, khó tạo cảm giác gần gũi với người xem ngoài nhóm khán giả vốn đã có thiện cảm với nhân vật chính.

Ở góc độ chuyên môn điện ảnh, The Hollywood Reporter nhận định Melania: Twenty Days to History mang dáng dấp của một sản phẩm "tuyên truyền đắt đỏ", trong đó hình ảnh nhân vật chính được xây dựng theo hướng ca ngợi quá mức. Theo tờ báo này, bộ phim dành nhiều thời lượng để khắc họa phong cách sống sang trọng, các nghi thức trang trọng và vẻ ngoài chỉn chu của bà Melania Trump, nhưng lại thiếu những chi tiết giúp người xem hiểu rõ hơn con người thật phía sau hình ảnh công chúng.

Variety cũng ghi nhận sự chia rẽ rõ rệt trong phản ứng dành cho bộ phim. Trong khi nhiều nhà phê bình gọi đây là một dạng phim quảng bá mang tính phô trương, thì một bộ phận khán giả lại đón nhận tác phẩm theo hướng tích cực. Sự đối lập này phản ánh thực tế rằng bộ phim có thể không thuyết phục được giới chuyên môn, nhưng vẫn tìm được tiếng nói chung với nhóm khán giả ủng hộ gia đình Trump.

Điều này phần nào được thể hiện qua điểm số CinemaScore - khảo sát phản ứng khán giả tại rạp chiếu phim, khi tác phẩm nhận điểm "A". Kết quả này cho thấy sự hài lòng tương đối cao từ những người trực tiếp mua vé xem phim, bất chấp những đánh giá không mấy tích cực từ báo giới. Đây là hiện tượng không hiếm gặp với các tác phẩm mang màu sắc chính trị rõ rệt, nơi sự ủng hộ thường đến từ những nhóm công chúng đã có sẵn quan điểm.

Về mặt hình ảnh, trailer và các tư liệu do Amazon MGM Studios công bố cho thấy bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, ánh sáng và thiết kế khung hình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận xét, phần hình ảnh trau chuốt này chưa đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về nội dung và chiều sâu nhân vật.

Melania: Twenty Days to History vì thế trở thành một trường hợp điển hình cho sự khác biệt giữa thành công thương mại ban đầu và đánh giá chuyên môn. Trong khi doanh thu và phản hồi từ một bộ phận khán giả cho thấy sức hút nhất định, những nhận xét từ giới phê bình quốc tế lại đặt ra câu hỏi về giá trị lâu dài của bộ phim, cũng như khả năng vượt ra ngoài khuôn khổ một tác phẩm phục vụ người hâm mộ.