Phim Việt thắng lớn nhờ đâu?

DOANH THU "KHỦNG" TỪ THƯƠNG HIỆU

Những năm gần đây, Trấn Thành, Lý Hải dường như đã trở thành những cái tên thu hút khán giả đến rạp mỗi khi ra phim mới. Mùa tết năm nay dù Bộ tứ báo thủ nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng Trấn Thành vẫn là cái tên bảo chứng phòng vé khi thu về hơn 300 tỉ đồng. Điều này cũng cho thấy cái tên Trấn Thành ở mùa phim Tết Giáp Thìn với Mai có chất lượng tốt, doanh thu gần 500 tỉ đồng đã tạo nên sự kỳ vọng, chờ đợi của khán giả ở sản phẩm tiếp theo. Và tính đến thời điểm hiện tại, đạo diễn - nhà sản xuất này sau 4 phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ đã mang về tổng doanh thu khoảng gần 1.800 tỉ đồng, chứng tỏ Trấn Thành đã khẳng định được vị thế "đạo diễn nghìn tỉ" và chắc chắn sẽ tạo độ thu hút lớn với người xem.

Phim Bộ tứ báo thủ ẢNH: ĐPCC

Đạo diễn - nhà sản xuất Lý Hải cũng trở thành "thương hiệu ăn khách" với sê ri phim Lật mặt ước tính tổng doanh thu khoảng hơn 1.200 tỉ đồng gồm 7 phần phim trải dài trong suốt 10 năm. Nếu tính từ Lật mặt 1 với doanh thu tầm 72 tỉ đồng đến Lật mặt 7: Một điều ước doanh thu khoảng 459 tỉ đồng thì có thể thấy thương hiệu phim Lý Hải ngày càng khẳng định vị thế về mặt doanh thu phòng vé.

Điều đó cho thấy điện ảnh Việt đang chứng kiến nhiều nhà làm phim đang ăn nên làm ra nhờ chính cái tên đã trở thành "hot trend" mỗi khi có dự án mới ra rạp. Một vài gương mặt khác như Võ Thanh Hòa và sắp tới là Thu Trang, Khương Ngọc, Hoàng Nam… chắc chắn sẽ trở thành "thương hiệu" nếu họ tiếp tục thực hiện được những bộ phim chất lượng sau 1 - 2 phim thành công về doanh thu như thời gian qua.

Bàn về chuyện thương hiệu tạo nên doanh thu cho một bộ phim, đạo diễn - nhà sản xuất Lương Đình Dũng cho hay: "Tôi nghĩ chuyện thương hiệu hay tên tuổi của nhà sản xuất - đạo diễn khiến khán giả chờ xem phim của họ không chỉ có ở VN mà thị trường quốc tế cũng thế. Tuy nhiên với thương hiệu quốc tế thì sản phẩm của họ luôn cân bằng giữa chất lượng, uy tín và doanh thu. Họ hiểu và luôn hướng tới chất lượng phim cao nhất có thể. Còn ở VN cũng có những trường hợp sự chờ đợi của khán giả là nhờ quảng bá, truyền thông phim tốt chứ không phải do phim đó thực sự xuất sắc, chất lượng".

KHÁN GIẢ CÓ ÍT SỰ LỰA CHỌN VÀ "THỊ HIẾU ĐÁM ĐÔNG"

Chưa bàn đến chất lượng của những bộ phim có doanh thu "khủng" từ những tên tuổi hút khách nói trên nhưng có thể thấy khán giả ra rạp cũng trước hết một phần vì tò mò, vì "thị hiếu đám đông", xem phim do hiệu ứng truyền thông, do đọc những bình luận, tranh cãi trên mạng xã hội… Vì những yếu tố này nên dù Bộ tứ báo thủ được đánh giá là bước lùi của Trấn Thành so với những phim trước nhưng vẫn là sản phẩm có doanh thu ấn tượng nhất mùa tết năm nay.

Phim Lật mặt 7: Một điều ước ẢNH: ĐPCC

Theo lý giải của đạo diễn Lương Đình Dũng, không loại trừ khả năng chính những tranh cãi xoay quanh chất lượng phim cũng là một phần của chiến dịch truyền thông, khiến khán giả tò mò đến rạp, giúp phim đạt doanh thu cao. "Tôi thấy khán giả đôi khi thiệt thòi vì họ đã mất đi quyền được xem những bộ phim đảm bảo chất lượng nội dung và giải trí mà chỉ đi xem vì tranh cãi hay kiểu xem phim theo trào lưu, thị hiếu đám đông… Xét về lâu dài, về sự phát triển bền vững thì phim Việt khó vươn xa, khó ra quốc tế nếu doanh thu không đi kèm chất lượng", đạo diễn này nói thêm.

Còn theo nhận định của đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thanh Huy, phim Việt thời gian qua thắng lớn là do số lượng phim trong nước chiếu rạp không đủ lớn để tạo sức cạnh tranh. Điều đó đồng nghĩa với việc khán giả không có nhiều lựa chọn, không có nhiều dòng phim thuộc các thể loại khác nhau để định hướng thị hiếu. Nếu mỗi năm phim Việt có 100 dự án ra rạp thì sự cạnh tranh sẽ rất lớn nhưng hiện tại chỉ khoảng 30 - 40 phim. Và những tên tuổi đạo diễn đã khẳng định thương hiệu chắc chắn có sự đảm bảo gần như tuyệt đối về doanh thu. Họ dùng tên tuổi của mình để làm phim và thu hút khán giả, tạo được doanh thu lớn cũng là điều dễ hiểu.

Cùng quan điểm trên, đạo diễn Lương Đình Dũng nhận định: "Khán giả đang có quá ít sự lựa chọn để xem phim Việt chiếu rạp, kiểu "không biết xem gì nên cứ vào rạp xem phim đó thử có hay không" nên đôi khi một số nhà sản xuất thực hiện các sản phẩm dễ dãi. Lúc này họ chỉ yêu cầu đạt được mục đích doanh thu và về lâu dài điện ảnh Việt sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa chúng ta chưa có các kênh phê bình phim đáng tin cậy để khán giả có cái nhìn rõ ràng về một sản phẩm nào đó, giúp họ định hình rõ thị hiếu và xu hướng xem phim".