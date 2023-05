Phó chủ tịch xã vi phạm nồng độ cồn khai là 'lao động tự do'

Ngày 5.5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã xử phạt hành chính đối với Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (H.Cái Nước) vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe.



Lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn G.B

Cụ thể, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 21.3, tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.K (50 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt ông K. 6 triệu đồng; ông K. đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, khi bị phát hiện vi phạm và bị lập biên bản, ông K. khai là lao động tự do. Đến ngày 12.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau có thông tin và xác minh được biết, người vi phạm nêu trên tên thật là N.M.K (không phải là N.V.K như khai với CSGT ban đầu), đang giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú.

Với kết quả xác minh như trên, Phòng CSGT Công an tỉnh thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của ông K. gửi về UBND H.Cái Nước để xử lý theo quy định.

Mới đây, UBND xã Lý Văn Lâm cũng có báo cáo về việc xử lý các bộ vi phạm giao thông. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Lý Văn Lâm đã họp và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông H.T.T (Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) về Đảng. Sau đó, UBND TP.Cà Mau tổ chức họp và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm ông T. về chính quyền.

Trước đó, vào cuối tháng 11.2022, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe không mang theo giấy đăng ký xe.