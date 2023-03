Phố cổ Hội An mùa bàng lá đỏ

Xóm chài dưới chân cầu An Bàng trong khung hình bình dị vào mùa bàng lá đỏ. Sau khi đổi màu, thay lá, cây bàng sẽ mọc chồi non, lộc mới. Từ tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm đẹp nhất để du lịch Hội An vì tiết trời dịu mát, phù hợp cho những chuyến du lịch.